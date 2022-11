El gerente general de La Polar responde: “Queremos ser categóricos, no vendemos productos falsificados”

Manuel Severin, gerente general de La Polar

Fueron acusados de vender productos falsificados no sólo por una marca: Under Armour y Adidas lo hicieron y podrían sumarse más. Esta fue una de las semanas más complejas de La Polar. Su gerente general, Manuel Severin, encabeza la defensa: “Todos los productos de marca son originales y están acreditados como tales”. Asegura que las firmas se han negado a venderles para segmentar mercados. “Estas marcas no quieren que los clientes de La Polar puedan acceder a sus productos”, dice.