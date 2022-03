El patrimonio de Piñera en los fideicomisos bajó solo 0,36% en todo su mandato

Diez días después de dejar, el 11 de marzo, la presidencia de Chile, Sebastián Piñera recibió el reporte de los bancos de inversión que recibieron en 2018 el encargo de gestionar los dineros del exmandatario.

Eran cuatro contratos firmados en un mismo día, el 7 de marzo de 2018, cuatro días antes de asumir su segundo período presidencial, en la Notaría de Ricardo San Martín. Pero de esos cuatro mandatos, tres eran los más voluminosos: los tres fueron contratados por Bancard Inversiones, representados por el gerente general, Nicolás Noguera, quien dejará la gerencia general del family office familiar, renombrado Inversiones Odisea, a mediados de este año.

Esos tres mandatos fueron entregados a las administradoras generales de fondos de BTG Pactual, Moneda Asset y Altis y sumaban, en total, US$ 661 millones. En Bancard Inversiones, Sebastián Piñera reportaba en esa fecha, marzo de 2018, una participación de 66,85% de la propiedad.

“Las referidas rendiciones muestran que el retorno consolidado de los mandatos fue de un -0,36% para el período completo (tasa real anualizada)”, informó este viernes Bancard Inversiones, que no detalló los resultados de cada una de las gestoras. “En la práctica, mantuvo su patrimonio en UF”, analiza un gestor de inversiones. Ello porque, para caer solo 0,36% en términos reales, la rentabilidad nominal fue similar a la inflación del período. Y desde marzo de 2018 a la fecha, el IPC ha variado en torno a 17,5%.

Las carteras de inversiones entregadas a cada banco de inversión tuvo modificaciones durante estos cuatro años y fueron restituidas esta semana a Piñera. “Las inversiones que contiene la cartera recibida fueron decididas y adquiridas por las respectivas administradoras, de conformidad con lo establecido en los ‘Mandatos Especiales de Administración de Cartera de Valores sin Información al Mandante’ y en las disposiciones de la Ley y su reglamento”, comunicó Bancard.

A partir de ahora, Bancard Inversiones Limitada será la encargada de decidir el destino del patrimonio del exPresidente. “A partir de esta fecha, los valores y fondos recibidos serán administrados como parte de una estrategia global y diversificada. Las decisiones de inversión considerarán criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG), así como el fomento de la innovación y el emprendimiento”, detalló en su comunicado la sociedad.

Un cuarto mandato de administración había sido entregado por Piñera a BTG Pactual, pero por un monto menor en relación a su patrimonio total: eran US$ 2 milones a nombre del Mandatario, no de Bancard. “La cuenta referida muestra una rentabilidad real anual negativa para el período completo de -9,5%”, informó la oficina de prensa de Piñera.

Las tres gestoras

Aunque Bancard no precisó los resultados de cada gestora, la rentabilidad total de las carteras se habría acercado a los resultados acumulados hasta el año pasado. En la declaración de intereses de marzo de 2021, los recursos entregados por Piñera a Altis habían aumentado 56% en relación a lo recibido en 2018, mientras los de Moneda y BTG Pactual descendían 15%. Sin embargo, los resultados obedecían a las condiciones específicas de cada mandato. Mientras BTG y Moneda podían invertir hasta el 70% en renta fija local o internacional y hasta 80% en renta variable local, el mandato de Altis se enfocaba solo en activos internacionales, sin ningún tipo de límite de inversión.

Además, Altis fue la única que recibió recursos líquidos disponibles para invertir desde cero. El banco de inversiones ligado a Alejandro Puentes y Tomas Müller, recibió US$ 209 millones en dólares, en 2018.

BTG, en cambio, gestionó una cartera integrada por recursos líquidos por US$ 107 millones (US$ 84 millones en pesos chilenos y US$ 23 millones en dólares) y acciones locales por US$ 118 millones (ver infografía). En ese portafolio, Bancard tenía acciones de Quiñenco, SMU, Almendral, Andina, Cencosud y Embonor, pero su encargo era liquidar todas es posiciones y reinvertir los recursos sin informar a su mandante. El nuevo destino de esos fondos ya fue informado a Bancard esta semana. Moneda, la gestora de Pablo Echeverría y Fernando Tisné, recibió US$ 143 milones en acciones chilenas (Antar Chile, Cristales e Itau, entre otras), US$ 5 millones en títulos internacionales y recursos líquidos por US$ 79 millones.