El petróleo repunta por expectativas de estímulos, pero avance era limitado por guerra de precios

Los precios del petróleo subían cerca de un 4% el martes tras su mayor caída de un día en casi 30 años, ya que los inversionistas observaban la posibilidad de un estímulo económico, aunque una inminente guerra de precios presionaba el ánimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tomará medidas “importantes” para proteger la economía contra el impacto del COVID-19, mientras que el Japón planea gastar más de US$ 4.000 millones en un segundo paquete de medidas.

A las 0903 GMT, el Brent ganaba 1,44 dólares, o 4%, a 35,80 dólares por barril luego del máximo de sesión de 37,38 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) subía US$ 1,52 , cerca del 5%, a US$ 32,65 el barril tras llegar más temprano a US$ 33,73.

Los factores para entender el derrumbe de 42% en el valor del petróleo en las últimas dos semanas

Ambos referenciales se desplomaron un 25% el lunes , cayendo a sus niveles más bajos desde febrero de 2016 y registrando sus mayores descensos porcentuales de un día desde el 17 de enero de 1991, al comienzo de la primera Guerra del Golfo.

Los volúmenes de negociación para los contratos de próxima entrega del Brent y del WTI tocaron niveles récord el lunes después de que tres años de cooperación entre Arabia Saudita y Rusia y otros grandes productores de petróleo para limitar el suministro se desmoronaron el viernes, lo que desencadenó una guerra de precios por la participación en el mercado.

Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, planea suministrar 12,3 millones de barriles por día (bpd) en abril, muy por encima de los niveles de producción actuales de 9,7 millones de bpd, dijo el martes el presidente ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser.

Por su parte, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, declaró que su gobierno no descartaba medidas conjuntas con la OPEP para estabilizar el mercado.