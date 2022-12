El plan de Walmart para avanzar con su reconversión laboral y poner fin a conflicto con sindicatos

La automatización es una tendencia a nivel mundial en el retail. En 2019, Walmart Chile comenzó un proceso de transformación digital, acelerado por el proceso del “estallido social” y posteriormente la crisis sanitaria. La gigante estadounidense contaba con más de 8.000 personas en grupos de riesgo y tuvo que reinventarse.

Al poco andar, la compañía, que opera la mayor cadena de supermercados del país, se percató que el cargo de cajero podría ser complementado de mejor manera. De esta forma, el equipo que lidera la gerenta de Personas de Walmart Chile, Andrea Hahn puso en marcha un proceso de reconversión con una mirada holística de cada sala de supermercado a fin de contar con roles integrales con una capacidad de rotación.

La iniciativa de Walmart Chile consiste en que una persona pueda cumplir distintos roles en el local del supermercado, desempeñándose en áreas como fiambrería, carnicería o cajas. En Chile, la compañía opera más de 370 locales con los formatos: Lider, Express de Lider, Central Mayorista y SuperBodega aCuenta.

A la fecha, el 70% de la totalidad de trabajadores de la empresa aceptó el nuevo contrato que apunta a la multifuncionalidad, incorporando los cambios de la tecnologia y del mundo del retail.

Se trata de un éxito para la compañía que busca hacer más eficiente su operación. Para dimensionar el avance de la “ola de reconversión”, basta decir que 17.000 trabajadores de los formatos Líder y Express ya se encuentran bajo la modalidad de operador de tienda.

La invitación que realiza la compañía a sus trabajadores conlleva un aumento del 5% en su remuneración bruta y un programa de capacitación apoyado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). El plan es que sus trabajadores cuenten con mayores herramientas para los desafíos que impone la automatización..

Walmart Chile ha invertido más de $2.000 millones en desarrollar cursos de capacitación para sus trabajadores en los últimos dos años.

El cambio del modelo de gestión en materia laboral, requirió ajustes y la empresa detalló este proceso a la Dirección del Trabajo. Ante la autoridad, la plana ejecutiva de Walmart Chile detalló cómo busca llevar adelante la planificación de turnos y la rotación de los colaboradores de la mano con mayor empleabilidad.

Otro de los programas que ha puesto en marcha la compañía es el retiro voluntario de los cajeros con la posibilidad de ser reitegrado y asumir un nuevo rol de operador de tienda.

“En Walmart Chile estamos convencidos que el rol de operador de tienda es clave para hacernos cargo del futuro laboral de nuestros colaboradores, ya que además de entregarles nuevas herramientas para que ganen en flexibilidad y empleabilidad, contempla mejoras salariales. Con ese convencimiento, hace más de dos años comenzamos este proceso de reconversión, en conjunto con los sindicatos, período en el que hemos ido buscando acuerdos para perfeccionar el modelo propuesto. La prueba más evidente es que esta nueva forma de trabajar ha alcanzado una adherencia del 70% a nivel compañía”, explicó Walmart Chile.

“Cabe precisar que el Plan de Reconversión entrega certidumbre a los colaboradores respecto a las actividades que deben realizar y existe una planificación mensual y centralizada, lo que se complementa con una exhaustiva fiscalización de cumplimiento. Adicionalmente, hemos implementado un acompañamiento permanente a los colaboradores con capacitaciones para poder ejercer el cargo de Operador de Tienda”, concluyó.

Multas y oposición

Desde el Frente Sindical Walmart -agrupación que reúne a cerca de 11.000 trabajadores a nivel nacional- tienen una visión crítica sobre el plan de reconversión. La presidenta de Fenatralid (Federación Nacional de Trabajadores Líder) Natalia Duque explicó que la iniciativa sólo busca abaratar costos, pues -según ella- al pasar un empleado del cargo de cajero al de operador de tienda reduce su remuneración en $200.000.

“Estamos defendiendo en tribunales las multas aplicadas por la Dirección del Trabajo a la empresa, por aplicar el contrato operador de tienda pese a que, en junio, el Servicio señaló que el contrato era ilegal. Solo en 2021 se le aplicaron 39 multas por 1.560 UTM. También estamos denunciando la aplicación de dicho contrato en otros establecimientos Hiper y Express y las fiscalizaciones están arrojando nuevas multas. También estamos denunciando la vulneración de la Ley de Subcontratación ya que, ante la negativa de trabajadores a aceptar la reconversión laboral, la empresa contrata cajeros y reponedores externos a través de empresas de servicios transitorios (EST) para realizar labores permanentes”, añadió.

Por su parte, el presidente del Sindicato Interempresas Líder de Walmart (SIL), Juan Moreno cuestionó los programas de capacitación que lleva adelante la compañía “Para que se realice una reconversión laboral debe haber un proceso técnico, porque estás desapareciendo un oficio, como es el de cajero para pasarlo a un empleo de multifunción. En ese proceso debiese haber conceptos como la capacitación que sea comprobada y certera. Esto significa que los trabajadores agarren habilidades que les permita un desarrollo mejor de empleabilidad. Esto no está ocurriendo en la empresa y, por lo mismo, hicimos la denuncia del mal uso del beneficio tributario de Sence”, acotó.

“Walmart ahora está levantando el fantasma de D&S, porque ahora no cuenta con un gerente de relaciones laborales. Ahora ellos instalaron un área legal que no conversa con los sindicatos y si no te gusta te vas a tribunales”, concluyó el dirigente sindical que ha buscado el apoyo del diputado Gastón Saavedra (PS) para la presentación de un proyecto de ley que obligue a las empresas a una “transición justa”.

El Sindicato Interempresas Líder de Walmart (SIL) representa a 13.000 trabajador.