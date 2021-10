El precio del cobre vuelve a bajar y se ubica en mínimos de dos semanas

El precio del cobre parece haber entrado en una fase de ajuste luego que la semana pasada alcanzara su segundo mayor nivel de la historia.

De acuerdo a Cochilco, el principal producto de exportación del país se cotizó en US$ 4,46 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que representa una baja de 1,39% en relación al cierre de ayer.

Se trata de su nivel más bajo en dos semanas y de la quinta baja en las últimas seis jornadas.

El cobre es el princiapl producto de exportación del país

Con este resultado, no obstante, la materia prima promedia US$ 4,19 por libra en lo que va del año, cifra considerablemente mayor a los US$ 2,68 que registraba a la misma fecha de 2020.

La baja de hoy se produjo pese al retroceso global del dólar. El dollar index que mide a la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, entre ellas el euro, baja 0,14%.

El retroceso de la materia prima se dio en medio de nuevas proyecciones en torno al precio. Si hace algunos días Goldman Sachs esperaba que libra llegaría a los US$ 5 en 2022, ahora un experto espera que el precio baje en función del aumento de la producción y el enfriamiento de la economía china.

El gigante asiático es el mayor consumidor de cobre del mundo y además el principal socio comercial de Chile.

“Los factores macroeconómicos bajistas dominarán el mercado del cobre el próximo año: una desaceleración del crecimiento chino y un aumento de la oferta minera”, dijo el analista independiente británico Robin Bhar.

De acuerdo a Reuters, los analistas revisaron su pronóstico de consenso para el mercado del cobre el próximo año a un superávit de 82.000 toneladas desde el déficit de 100.000 toneladas que se calculaba en la encuesta de julio.