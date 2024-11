El dólar retoma las ganancias mientras el mercado espera nuevos movimientos en el mundo

El dólar arranca la jornada con una tímida alza tras cerrar este lunes a la baja. La moneda de Estados Unidos en Chile se tomó un respiro a inicios de esta semana luego que los factores externos alivianaron las presiones para el peso chileno.

“La cotización del dólar muestra escasos movimientos alcistas en la presente jornada con relación al cierre de ayer, aunque los fundamentos externos podría apoyar algún impulso adicional”, comentó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

El valor del dólar el 19 de noviembre del 2024 en Chile

Al inicio del día, el dólar sube $1,92 respecto al cierre de ayer y llega a un valor de $974,77.

El peso chileno perdía terreno en línea con la caída del cobre, uno de sus principales soportes. Los precios del metal subían el martes en un momento en que el repunte del dólar se tomaba un respiro, aunque la preocupación por la demanda de China y los posibles aranceles de Estados Unidos seguían pesando en el mercado, pero con el correr del día el panorama se revirtió.

“El cobre se encuentra presionado por preocupaciones relacionadas con las políticas proteccionistas de Trump, como los posibles aranceles a productos chinos, que podrían reducir la demanda del principal consumidor mundial de cobre”, comentó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals.

Así, el valor a tres meses del cobre caía 0,36% a US$4,11 la libra.

“La mayoría de los factores siguen siendo bajistas para el mercado del cobre. Es probable que los precios del cobre cotizado en el LME oscilen entre US$ 8.900 (US$ 4,04 la libra) y US$ 9.200 (US$ 4,17 la libra) en las próximas seis semanas”, dijo Ed Meir, consultor de la correduría Marex.

“Para el año que viene, estimo US$8.000 (US$3,63 la libra) a la baja y US$ 10.500 (US$ 4,76) al alza”, agregó.

En tanto, el dólar en el mundo retomaba las ganancias tras una caída motivada por la toma de ganancias. El índice del dólar avanzaba un 0,14% hasta 106,42, tras caer un 0,4% en la sesión anterior.

Jarrod Kerr, economista jefe de Kiwibank, afirmó: “Después de grandes movimientos como éste, se producen episodios de recogida de beneficios”.

La divisa ha subido más de un 2% en lo que va de mes, impulsado por la reducción de las expectativas sobre el alcance de los recortes de tipos de la Reserva Federal y por la opinión de que las políticas de aranceles, la reducción de la inmigración y los recortes de impuestos financiados con deuda que propugna el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, serán inflacionistas para la economía estadounidense

Los inversionistas siguen de cerca la búsqueda de Trump de un secretario del Tesoro. Entre los nombres que se barajan se encuentran el presidente ejecutivo de Apollo Global Management , Marc Rowan, y el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh.

Los analistas han señalado que Warsh es visto como menos proteccionista que los otros candidatos. Según ellos, la creciente probabilidad de que consiga el puesto puede haber sido un factor importante en la subida de los precios de los bonos del Tesoro durante la jornada del lunes.

La jornada también estaba marcada por quienes buscaban activos de refugio tras cambio de doctrina nuclear del Kremlin. La fortaleza de Moscú dijo que el objetivo era hacer comprender a los enemigos potenciales la inevitabilidad de las represalias en caso de un ataque a Rusia o a sus aliados.