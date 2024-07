El dólar arranca la semana con ganancias y de cara a un nuevo feriado

El dólar arranca una semana con ganancias tras despedir el viernes manteniendo una racha de pérdidas. Además, la divisa repunta luego que la semana pasado anotó su mayor retroceso en dos meses. Otro de los datos que marca la jornada es que mañana el mercado cambiario local cierra por ser feriado nacional.

Al inicio del día, el dólar sube $9,05 respecto al cierre del viernes pasado y llega a un valor de $914,53 la unidad.

El valor del dólar en Chile el 15 de julio del 2024

El peso chileno pierde fuerza en medio de la caída del cobre, uno de los principales soportes de la divisa nacional. El valor del metal cedía al acentuarse las débiles perspectivas de la demanda en China, principal consumidor, debido al lento crecimiento económico, la debilidad de las cifras de préstamos y el aumento de las existencias.

Así, el valor a tres meses del cobre cedía un 0,67% a US$4,53 la libra en la principal bolsa de futuros de Comex.

La economía china creció un 4,7% en el segundo trimestre, su ritmo de crecimiento más lento desde el primer trimestre de 2023. Esta cifra fue inferior a la previsión de consenso del 5,1% y a la expansión del 5,3% del trimestre anterior.

Los préstamos bancarios en China también aumentaron por debajo del consenso en junio, poniendo de relieve la debilidad de la demanda. La financiación social total, observada por los analistas de metales como un indicador clave de la demanda de metales, se desaceleró en el mismo período.

“El cobre vuelve a estar flojo, presionado por una ronda de datos chinos débiles”, dijo un operador de metales, añadiendo que los volúmenes eran moderados y que la fortaleza del dólar también era negativa para la cotización del metal.

La demanda se ve presionada por la fortaleza de la divisa estadounidense, que encarece los metales que cotizan en dólares para los tenedores de otras monedas.

El valor del dólar en Chile el 15 de julio del 2024

Las existencias de cobre en los almacenes autorizados por la LME han alcanzado su nivel más alto desde octubre de 2021, con 210.325 toneladas, más del doble que a mediados de mayo.

La mayoría de las entregas son a almacenes de la LME en Corea del Sur y Taiwán, los lugares de entrega más cercanos para las exportaciones de China, normalmente un importador neto.

Desde el punto de vista técnico, los precios del cobre están acorralados por el nivel de soporte de US$ 9.750 (US$ 4.42 la libra), el promedio móvil de 100 días, y la resistencia del promedio de 200 días de US$ 9.980 (US$ 4,53 la libra).

El dólar en el mundo

El dólar operaba estable el lunes y las criptomonedas subían mientras los inversionistas sopesaban lo que el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump podría significar para sus posibilidades en las elecciones de 2024 y el posible impacto en los mercados.

Después del tiroteo, los inversionistas ajustaban las probabilidades de una victoria de Trump. En el pasado, tal expectativa ha fortalecido al dólar, ya que los operadores han calculado que conduciría a una política fiscal más flexible y aranceles comerciales adicionales.

Pero las ganancias de la moneda en el horario comercial de Asia y el Pacífico fueron de corta duración, y el mercado también se centraba en las perspectivas de política monetaria.

“Aún queda mucho camino por recorrer de aquí a noviembre y mucha incertidumbre sobre lo que hará la Reserva Federal en los próximos meses”, dijo Jane Foley, estratega cambiaria senior de Rabobank.

Los mercados ahora están valorando plenamente un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal en septiembre después de que los datos de la semana pasada mostraran que los precios al consumidor cayeron mensualmente por primera vez en cuatro años en junio.

“Por un lado, hay una mayor probabilidad de que la Reserva Federal haga recortes en septiembre y, por otro lado, una mayor posibilidad de una presidencia de Trump, lo que sugiere que el ciclo de las tasas de interés podría ser bastante limitado”, añadió Foley de Rabobank. “Existen estos dos factores opuestos para el dólar en el corto plazo”.

De esta forma, el índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda frente a seis pares importantes, subía menos del 0,1% a 104,10.