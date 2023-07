Elon Musk vuelve a corregir el número de tuits que podrán leer los usuarios de la red

Correcciones a susanuncios debió realizar Elon Musk respecto de la nuevas limitaciones de Twitter, compañía que está en proceso de implementar medidas para limitar la cantidad de tuits que por día pueden leer las cuentas, esto para desalentar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”, dijo Musk el sábado.

El empresario, que en 2022 adquirió la red social tras desembolsar US$44 mil millones, indicó que primero que las cuentas verificadas estarán limitadas temporalmente a leer 6.000 publicaciones al día, añadiendo que las cuentas no verificadas se limitarán a 600 publicaciones por día y las nuevas cuentas no verificadas limitadas, a 300.

No obstante, la limitación de lectura temporal aumentará luego a 8.000 publicaciones por día para usuarios verificados, 800 publicaciones por día para usuarios no verificados y 400 publicaciones por día para nuevos usuarios no verificados, dijo Musk en una publicación separada en Twitter sin proporcionar más detalles sobre cuándo sería implementado.

No obstante, posteriormente Musk corrigió y apuntó a que la lectura temporal llegará a 10.000 publicaciones por día para usuarios verificados, 1.000 publicaciones por día para usuarios no verificados y 500 publicaciones por día para nuevos usuarios no verificados.

Según consignó Reuteres, ya anteriormente Twitter había anunciado que requerirá que los usuarios tengan una cuenta en la plataforma de redes sociales para ver los tuits, una medida que Musk calificó el viernes como una “medida de emergencia temporal”.

Musk había dicho que cientos de organizaciones o más estaban extrayendo datos de Twitter “extremadamente agresivamente”, afectando la experiencia del usuario. Musk había expresado anteriormente su descontento con las empresas de inteligencia artificial como OpenAI, el propietario de ChatGPT, por usar los datos de Twitter para entrenar sus grandes modelos de lenguaje. Twitter estuvo inactivo para miles de usuarios el sábado por la mañana, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Anteriormente la red social había tomado una serie de medidas para recuperar a los anunciantes que habían abandonado Twitter bajo la propiedad de Musk y para aumentar los ingresos por suscripciones haciendo que las marcas de verificación formaran parte del programa Twitter Blue, que tiene un valor de US$8 mensuales o US$84 anuales.