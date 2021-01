Encuesta Encla: Solo 6,3% de las empresas en Chile cuentan con sindicato

El porcentaje de empresas con sindicatos en Chile se mantuvo estancado durante los últimos años. Así lo muestra la nueva Encuesta Laboral (Encla), realizada por la Dirección del Trabajo y el Instituto Nacional de Estadísticas.

De acuerdo al sondeo, que es la principal fuente de información en el país sobre la situación laboral, en 2019 solo 6,3% de las firmas en Chile contaban con al menos un sindicato activo, 0,3 puntos porcentuales más que en la edición anterior, de 2014. De hecho, la Dirección del Trabajo (DT) indica que, desde desde la encuesta de 2006, esta proporción nunca ha superado el 8%.

Este 6,3% de empresas con sindicatos equivalen a 4.987 firmas, con concentraciones diferentes según tamaño, locación y sector económico.

La presencia de sindicatos va disminuyendo a medida que las firmas son más chicas. En las grandes empresas es mayoritaria la proporción con sindicatos, llegando a 55,5%; en las medianas alcanzan el 17,8% y en las de menos de 50 trabajadores los sindicatos son excepcionales, alcanzando sólo el 1,7% del total.

Entre las empresas que no tiene sindicatos, la gran mayoría no ha tenido nunca uno (95,3% del total), mientras en 2,5% existió anteriormente pero ahora no, y en 2,2% no se sabe si existió o no.

Por zona geográfica, la mayor proporción de empresas con sindicatos se encuentran en la Zona Centro, con 7%, seguido de la Centro Sur (5,7%) y Austral (5,5%). La menos proporción se da en el Norte Grande, con 4,1%.

Esto último, a pesar de que el sector minero es uno de los rubros con mayor porcentaje de firmas con sindicatos, con 14,1%. Ese ranking es encabezado por el sector de Electricidad, Gas y Agua, con 24,8%, luego Educación (14,5%) y luego la Minería. Por otro lado, los rubros con menos empresas con sindicato son Alojamiento y Comidas (2,3%), Agricultura (2,5%) y Comercio (2,9%).

La Encla indica que en 2.177 empresas sin sindicato hubo trabajadores que intentaron darse una organización que los representara en el año previo a la aplicación de la encuesta.

”Conversar entre los compañeros acerca de la posibilidad de darse una organización constituye lo que podría considerarse el primer requisito para conseguirlo y es lo que ocurrió casi en todas las empresas en las que hubo intentos de sindicación (99,5%). En alrededor de una de cada diez empresas (11,4%), junto con compartir la idea con sus pares, los trabajadores dieron un paso más, comunicándoselo al propietario de la empresa o, incluso, llegando a convocar una asamblea constitutiva. Es del caso apuntar que el deber de informar a la administración de la empresa es, de acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo, posterior a la constitución de la organización. En tal sentido, el que los trabajadores planteen a su empleador la posibilidad de conformar un sindicato puede ser interpretado como una muestra de su voluntad de transparentar sus intenciones o bien, como una señal de su desconocimiento de la norma. Lo que sí antecede a la constitución de un sindicato es la redacción de sus estatutos, puesto que estos deben ser aprobados en la asamblea que se convoca para tales efectos”, señala el documento.