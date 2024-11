EnergyX, la startup de Teague Egan que quiere explotar litio en Chile

“Cuenta con una planta piloto en la Región de Antofagasta y el 2023 adquirió 40 mil hectáreas de concesiones mineras con el objeto de desarrollar un proyecto de litio. Aprovechando la presencia en Chile del CEO de la compañía, Teague Egan, esperamos poder presentar la compañía, la cual tiene un fuerte plan de inversión en Chile”. Así describía el 6 de junio la estadounidense EnergyX su reunión con el subsecretario de Minería, José Inostroza, en la plataforma de la ley de lobby.

Con pertenencias mineras propias o arrendadas en Chile y Texas -en Austin, EnergyX tiene además su centro de investigación-, la firma creada en 2018 y domiciliada en Puerto Rico busca hacerse un lugar en la pole position del creciente mercado de la electromovilidad, integrando la investigación que desarrolla para su tecnología de extracción directa de litio (DLE) y con el desarrollo de yacimientos propios del mineral. Para ello, construyeron en Chile una planta de pruebas, en la cercanía de Antofagasta, y están preparando los estudios ambientales para su proyecto de explotación de litio Black Giant, ubicado en las cercanías del salar Punta Negra, en la Región de Antofagasta. “Si todo va de acuerdo con el plan, y obtenemos uno de los CEOL (Contratos Especiales de Operación del Litio) y los permisos necesarios, podríamos producir litio comercialmente en Chile en 2027″, avisa Egan en conversación con Pulso desde Los Ángeles, Estados Unidos. Se trataría de un proyecto de inversión sobre US$ 1.000 millones, capaz de producir 45.000 toneladas anuales.

De 36 años, Egan ha sido llamado “el otro” Elon Musk por su carrera como inversionista y filántropo y últimamente los medios norteamericanos lo llaman el Rey del Litio, precisamente por EnergyX, una startup que pasó de invertir en la investigación de baterías -ha recibido, entre otros, el aporte financiero de la automotriz General Motors, Posco y Eni- a tratar de controlar la producción de su materia prima. En su modelo hay un chileno, ex SQM, clave: Juan Carlos Barrera.

En su página web, Teague Egan se describe como alguien que ha estado trabajando en “conceptos tecnológicos disruptivos” y sobre el modelo integrado de EnergyX explica a Pulso: “Nos dimos cuenta hace dos años que necesitábamos tener nuestros propios recursos para poder controlar nuestro propio destino”.

Todo por un CEOL

Egan dice tener grandes planes para Chile. Así se lo hizo saber también a varias autoridades a las que reveló que su proyecto de litio Black Giant ya tiene financiamiento: el Export-Import Bank of the United States (EXIM), la agencia de crédito a las exportaciones de EE.UU., le preaprobó un préstamo por US$ 690 millones. “Tenemos el financiamiento, la tecnología, la experiencia de talentos de las grandes mineras del mundo, propiedad de las concesiones mineras. Hemos revisado palabra por palabra todas las exigencias para obtener un CEOL y estamos seguros de que cumplimos con todas”, dice Egan, quien ha estado más de 20 veces en el país para echar a andar su proyecto.

En el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio, el gobierno recibió este año 81 manifestaciones de interés de parte de empresas de distintos países en 16 salares. Entre ellos está Punta Negra, en Antofagasta. Sin embargo, por ahora el Ejecutivo ha priorizado por seis salares para entregar los primeros permisos de operación.

Los permisos

“Estamos construyendo dos proyectos (uno en EE.UU. y el de Chile), porque queremos mitigar nuestro riesgo. Y lo digo en el sentido de que los recursos de litio en Sudamérica son los mejores del mundo, pero hay dudas sobre los permisos y la regulación. Mientras en Estados Unidos el recurso es de menor calidad, hay menos incertezas sobre los permisos: si cumples con los requisitos, como los solicitados por el gobierno de Chile para los CEOL, obtienes los permisos”, advierte el empresario.

Ellos ya tuvieron una mala experiencia en Bolivia, en 2022 cuando el gobierno de ese país los descalificó del proceso para explotar litio del salar de Uyuni, porque, acusa, llegó tarde con los papeles a la postulación. “Construimos una planta de piloto en Bolivia, y desde un punto de vista técnico fue muy exitosa. Fue una de las primeras plantas de su tipo que trabajó las 24 horas, por medio año y al final de la prueba de piloto, los bolivianos le dieron el contrato a los rusos. Fue una situación completamente geopolítica. Por eso que tenemos dos proyectos, para mitigar ese riesgo”, dice Egan.

Salar Punta Negra está ubicado en la Región de Antofagasta, al sur del salar de Atacama.

Proyecto de exploración

“Tenemos la misión de convertirnos en un líder mundial en la transición global hacia la energía sostenible acelerando y permitiendo la asequibilidad del uso más amplio del almacenamiento de energía basado en litio en la vida cotidiana”, pone EnergyX, en sus documentos ante la SEC, donde está listada como Energy Exploration Technologies Inc. Aquí, la operación local EnergyX Chile Spa tenía a diciembre un capital de US$ 6 millones. A nivel global, la firma ha recaudado más de US$ 130 millones de inversionistas tradicionales.

“Este es un proyecto de exploración, no de explotación aún”, resume Egan el estado de Black Giant en el norte de Chile. “Tenemos el campamento, tenemos a 60 personas, estamos haciendo sondajes para entender cuáles son los minerales que podrían estar bajo la superficie”, explica el empresario.

Cuenta que están mirando vender también su tecnología a otros operadores, pero admite que no es fácil y por eso ellos mismos lideran la extracción de litio para vendérselo directamente a los clientes: “Son ciclos de venta realmente largos porque son decisiones de inversión de varios millones o miles de millones de dólares”, explica y añade que “todavía estamos avanzando con conversaciones sobre licenciar a grandes grupos como Posco y otros que están en ese nivel, ya sea Exxon o Rio Tinto, etc.” “No tengo ninguna duda de que la demanda de litio seguirá creciendo”, agrega Egan.

En agosto, la firma hizo una oferta de US$ 150 millones por los activos de la minera australiana Galan Lithium en ese país, que fue rechazada solo unos días después. Egan destaca la velocidad con que se está moviendo Argentina, que en los dos últimos años ha triplicado su capacidad para producir litio y hoy es el cuarto mayor productor mundial (detrás de Australia, Chile y China).

El chileno

Clave para desarrollar el proyecto de EnergyX ha sido Juan Carlos Barrera, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, que ocupó los últimos 12 años de sus 28 años en SQM como vicepresidente senior de potasio y litio. Barrera ha puesto en marcha proyectos de litio en Chile, Argentina y Australia. “Juan Carlos, que pasó más de 20 años en SQM, sabe más que nadie en el mundo sobre el desarrollo de un proyecto de litio”, destaca Egan.

Barrera, por su parte, enumera las ventajas de la tecnología de la firma, de la cual es socio: “Siempre hay alguien que contra viento y marea cambia el tablero para mejor y creo que esta es la ocasión y por eso estamos tan comprometidos 24/7 desarrollando este proyecto en Chile que puede hacer historia”, sostiene.