Estabilidad laboral y económica es la principal aspiración de las personas y casi al 40% sus ingresos mensuales no les alcanzan

La economía avanza a un mejor ritmo que el año pasado en Chile y el mercado laboral se ha ido recuperando, aunque la mitad de los empleos que se han creado en el último año son informales. Precisamente esas dos variables, la estabilidad laboral y económica son las principales aspiraciones que tiene la población en el país para este 2024, con un 38% de las menciones. Así lo reveló la Encuesta de Bienestar “Sueños y temores de los chilenos”, un sondeo desarrollado por la Mutual de Seguros de Chile en alianza con Cadem y con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

En segundo lugar aparece la estabilidad del país, con un 26%, con temas más asociados a la seguridad y el control de la delincuencia, más que a cambios políticos como en 2022. Por su parte, adquirir un bien aparece en tercer lugar, con un 25%.

En cuanto a los temores de la población, si bien la delincuencia y las drogas continúan siendo el principal (35%), subiendo 3 puntos en relación a la medición anterior de 2023, crece el temor a perder el trabajo o a la inestabilidad laboral, con un 22%, marcando un alza sostenida desde 2022.

Respecto de los niveles de satisfacción con la vida en general, estos aumentan 2 puntos (de 41% a 43%), aunque lo mismo ocurre con la insatisfacción (de 22% a 24%), por lo que la satisfacción neta se mantiene sin cambios en 19 puntos. Los grupos menos satisfechos son los jóvenes entre 25 y 34 años, las personas del segmento socioeconómico D/E y los habitantes de la Región Metropolitana.

Octubre a Diciembre 2023 Empleo Desempleo, Trabajadores, gente Foto: Andres Perez

Sobre la insatisfacción con aspectos públicos de la vida, por lejos, con un 76%, es la pensión que se recibe o se recibirá en el futuro la que lidera, seguida con un 60% por el trabajo que realiza la municipalidad donde viven las personas. Más atrás aparecen el espacio público en general, con 52%, y la seguridad del barrio donde se vive, con 50%.

Patricio Martínez, gerente general de Mutual de Seguros de Chile, explica que “en su quinta versión esta encuesta nos ha entregado una mirada mucho más detallada sobre la calidad de vida de las personas a nivel nacional y también regional. Sin duda, estos resultados nos ofrecen una valiosa perspectiva sobre los principales anhelos, miedos y percepciones de los chilenos, lo que es un insumo esencial para orientar nuestras estrategias y políticas que contribuyan al bienestar de las personas y el desarrollo de las regiones de nuestro país”.

Para esta encuesta se realizaron 3.371 entrevistas a nivel nacional entre el lunes 6 de mayo y el martes 4 de junio de 2024. Es un estudio cuantitativo, con entrevistas autoaplicadas enviadas vía mail. Adicionalmente, se realizaron encuestas telefónicas en las regiones de Arica y Parinacota, y Magallanes.

Ingresos y ahorro

Otro tema que aborda el estudio es la situación respecto de la suficiencia de ingresos, que sigue lejos de los niveles previos a la pandemia. En el desglose de este punto, a solo el 11% de los encuestados sus ingresos les alcanzan para ahorrar (10% en 2023; 9% en 2022 y 15% en 2021), mientras que al 46% les alcanzan justo, sin grandes dificultades (50% en 2023; 50% en 2022 y 60% en 2021), y al 39% no les alcanzan o tienen grandes dificultades (40% en 2023; 38% en 2022; 21% en 2021).

Sobre la capacidad de ahorro de las personas, exceptuando el obligatorio para la pensión, sólo un 22% puede ahorrar, cifra levemente mayor a la de 2023, cuando un 21% de los consultados dijo que lo podía hacer. Como contrapartida, un 78% sostuvo que no ahorra y en 2023 era un 79%.

La principal razón para no ahorrar es que no les alcanza el dinero (78%) y la segunda razón que se entregó es no tener ingresos fijos.

Realidad regional

La encuesta analiza también la calidad de vida de los habitantes de regiones, con especial foco en las regiones Metropolitana, de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes.

Y al igual que a nivel nacional, la delincuencia se muestra como el principal problema en la Región Metropolitana (67%), pero sobre todo en Arica y Parinacota (77%) y Antofagasta (60%). En estas dos regiones, además, se mantiene la vinculación con la problemática de la migración: 55% de los habitantes de Arica y Parinacota (3 puntos mayor que en 2023) y 45% en Antofagasta (5 puntos mayor que en 2023) ven relación entre ambos fenómenos. En Coquimbo y Valparaíso la delincuencia es también la principal preocupación, aunque presentan una caída respecto a 2023. Magallanes se mantiene como la región en donde la delincuencia menos inquieta.

Las problemáticas del empleo preocupan especialmente en las regiones de La Araucanía (42%), en donde es su principal preocupación histórica. También lo es en Biobío (33%) y Los Lagos (31%). La inflación, afecta de forma similar a las regiones de Magallanes (46%), Los Lagos (36%) y Biobío (28%). Por otra parte, la inflación deja de ser tan preocupante para los habitantes de las regiones del norte del país.

En La Araucanía, el conflicto con los pueblos originarios 30% (-11pts) ya no es su principal preocupación, sin embargo, sigue siendo la región más afectada por este tema. Otra especificidad regional es que, en las regiones de Magallanes y Los Lagos, son relevantes temáticas como salud (26% y 23%, cada una) y Vivienda (26% y 22%, respectivamente). La sequía es una preocupación que se agrava entre los habitantes de la Región de Coquimbo (38%).

Álvaro León, subgerente de Asuntos Públicos de Cadem, apunta que “una de las virtudes de este estudio es que permite ver las inquietudes específicas de las regiones: la sequía en Coquimbo, la desigualdad en La Araucanía, y la salud y vivienda en Los Lagos y Magallanes, por ejemplo. Esto nos brinda una visión integral de las prioridades y desafíos que enfrentan las diferentes comunidades del país”.

A su vez, Alejandro Montecinos, vicedecano de Ingeniería Comercial y director de la Escuela de Negocios de Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibáñez, subraya que esta encuesta muestra que “han emergido dos problemas estructurales en el país: uno es la delincuencia y la seguridad. Y el otro tiene que ver con aspectos económicos en torno al empleo y la capacidad que tienen las personas de previsión de cuál va a ser su nivel de vida”.

Montecinos agrega que esta “encuesta está capturando los problemas estructurales diferenciales también entre regiones, y de esa manera, aportando a la conversación para mejorar los instrumentos de política pública y tener una mejor idea de cuáles son los sueños y las aspiraciones de los chilenos a lo largo del país, con una mirada que capturara esa identidad regional”.