Ex ejecutivo de Consorcio lanza plataforma para recursos humanos para Pymes

El ex gerente corporativo de personas y cultura de Consorcio, Eduardo Loli y la consultora ya acdemica de recursos humanos, Jessica Lagno levantaron la empresa BeeHR. Se trata de una plataforma que busca prestar servicios a emprendimientos y Pymes en la administración del capital humano.

La compañía busca ser una solución que funciona mediante la integración de una célula de profesionales expertos en gestión de personas en las empresas. Lo cual resulta ventajoso para las startups y Pymes puesto que, por un costo fijo mensual, obtienen el apoyo de un staff completo por un valor inferior al que implicaría la contratación de un equipo interno en la compañía.

“Vimos que las startups y Pymes presentan importantes debilidades en esta materia que van mucho más allá de la contratación de personal calificado. Asimismo, la posibilidad de generar un departamento de Recursos Humanos completo e interno es aún muy lejana por el tamaño de la organización o por el foco en desafíos operativos o comerciales”, explica Jessica Lagno, cofundadora de BeeHR, quien destaca que este fue uno de los principales motivos por los que se propusieron generar distintos modelos de servicios que fueran adaptables a compañías con un rango de 15 a 500 colaboradores.

De acuerdo con la firma, nueve de cada 10 startups en Latinoamérica tienen dificultades para atraer talento y retener a sus empleados. Las necesidades involucran temas sensibles como la pérdida de talento, la dificultad para encontrar al equipo y las habilidades requeridas, la baja productividad y desempeño, la dificultad para gestionar la experiencia y el bienestar de los empleados, la competitividad en compensaciones y beneficios, entre muchos otros aspectos.

Al contratar BeeHR se realiza un diagnóstico inicial de la organización para que los responsables de la empresa puedan dimensionar sus necesidades y escoger el modelo de servicio más idóneo. Por el momento, BeeHR ha desarrollado tres propuestas (Base, Gold, Platinum) que se adecuan a distintos estadíos de este tipo de compañías.

Eduardo Loli, quien también fue vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos en Minera Escondida de BHP Billiton y luego en Sodexo para Chile y Latinoamérica, conoce muy bien la diferencia que existe en el acceso a este tipo de servicios entre las grandes compañías y las de menor tamaño o que están recientemente comenzando a despegar.

“En BeeHR no somos una consultora de recursos humanos que llega a la empresa, hace un diagnóstico, entrega recomendaciones y un plan al equipo interno. Buscamos ser parte de la organización y apoyarla en los distintos procesos y desafíos que se presentan a través del crecimiento y maduración de la empresa. Por la escala de las startups y Pymes, muchas veces el riesgo de no tener una gestión integral de recursos humanos simplemente no se percibe o no se identifica a tiempo. Este modelo que ofrecemos gestiona recursos humanos desde los dolores de los emprendedores, ayudándolos a generar una estrategia, una planificación concreta y a ejecutarla”, comenta Loli, cofundador de BeeHR, quien puntualiza que la compañía cuenta con alianzas con firmas HR Tech, como son Nala y Unboxable.

La firma ya cuenta con una base de clientes en Chile, Perú, Colombia y México que han podido comprobar la efectividad de sus modelos de gestión. Entre ellos, destacan la firma global de criptomonedas OrionX, la plataforma de medios de pago PMIAmericas y Sportex, matriz de marcas de vestuario como Everlast, NGX, Zoo York, entre otras.