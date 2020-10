Execonomista jefe de Dirección de Competencia de la Comisión Europea: “Estados Unidos ha renunciado hacer algo frente al poder de Facebook, Google, Amazon y Apple”

Standard Oil, AT&T y hasta Microsoft fueron abordadas con firmes enfoques de libre competencia en Estados Unidos, lo que favoreció el florecimiento de la competencia y la innovación. Así lo recuerda Tommaso Villetti, el ex economista jefe de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, que considera que se ha abordado con particular relajo la expansión de Facebook, Google, Amazon y Apple.

El experto inglés, que participó esta semana en la Conferencia “Hot Topicson Antitrust and CompetitionLaw”, organizado por el Instituto de Derecho de la Competencia (IDC) y moderado por el socio del Estudio Lewin, Nicolás Lewin, plantea que se debe tener a disposición todas las herramientas de regulación y antimonopolio que en definitiva favorezcan la entrada de nuevos jugadores en pos del bienestar de los consumidores.

¿Se está tomando conciencia de los problemas de concentración de poder de estas firmas o el asunto simplemente se ha pasado por alto?

-Para responder es preciso revisar los antecedentes históricos. La última vez que se aplicó la ley antimonopolio en Estados Unidos fue 20 años atrás con Microsoft, que era la otrora gigante tecnológica dominante, que con Windows tenía el control de todo el sistema operativo, mientras después siguió avanzando en otras áreas como con Explorer. En ese caso, la ley antimonopolio intervino, para impedir que siguiera dominando todo el campo tecnológico, lo cual de hecho permitió que surgiera una nueva generación de empresas de Silicon Valley. Amazon Facebook y Google emergen no por coincidencia, sino precisamente porque se puso un freno al dominio de mercado que tenía Microsoft. Ahora que esas otras empresas son las protagonistas, desde mi punto de vista habido un tanto de relajo, simplemente se les ha dejado ser. En mi opinión se les debería poner un freno a su expansión sin fin y con eso muy probablemente surgirían nuevos jugadores que pueden ser igual de buenos.

¿Por qué entonces no se aplican las leyes antimonopolio? ¿Es la influencia política que tienen esas compañías?

-Debemos esperar qué hace el Congreso después del último informe, pero hasta ahora Estados Unidos ha renunciado hacer algo frente al poder de Facebook, Google, Amazon y Apple. De esto no se puede culpar únicamente a Donald Trump, porque ocurrió exactamente lo mismo con Barack Obama. Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada. Australia trató de hacer algo respecto al contenido que difunde Facebook y Google, pero es elaborado por medios de comunicación. Pero la iniciativa duró poco porque Facebook amenazó con irse del país. Europa también hizo su propio intento, pero estos casos demostraron la debilidad de nuestra legislación antimonopolio. Ha habido multimillonarias multas, pero simplemente no ha funcionado, porque son montos irrelevantes para estas compañías.

¿Qué medidas se deben tomar? Algunos plantean la opción de dividirlas cómo se hizo con Standard Oil...

-Algunas medidas van a venir desde la regulación y otras desde leyes antimonopolio. Para mí lo primero es impedir que crezcan a través de nuevas adquisiciones. La alternativa de dividirlas, como ocurrió con Standard Oil o AT&T tiene que estar en el set de herramientas, porque lo importante es generar advertencias que de manera realista logran detener su expansión y acumulación de poder.

¿Qué distinciones hay entre el poderío de Google, Facebook, Amazon y Apple?

-Google y Facebook tiene modelos de negocios que son bastante peligrosos. Ellos tratan de atraer nuestra atención y tiempo ofreciéndonos algo luce como gratuito, pero cuando estamos capturados por sus ecosistemas quedamos expuestos a la publicidad con la que ellos ganan dinero. Amazon tiene un poder dominante en el mercado electrónico, a través de lo cual recolectan datos con los que les resulta fácil poder confrontar a la competencia. Si bien Apple es un negocio más tradicional porque venden equipos, por lo tanto no es como Google o Facebook donde tú no ves el precio directamente, tienen Apple Store. Por definición con un iPhone tienes que adquirir ahí las aplicaciones, pagando una porción de 30%, lo que representa un problema junto con el hecho que puedan perjudicar a competidores directos, por ejemplo, van a hacer un recargo sobre Spotify pero no sobre Apple Music.

¿Cómo esto nos afecta como consumidores?

-Se tiene que dar una importante reflexión entorno a internet, cuya naturaleza ha cambiado. Hace 20 años era una plataforma abierta y se trataba de democracia e infinitas fuentes de información. Pero Facebook y Google crearon algoritmos que generan mundos paralelos para que tú veas algo, lo que impide que seamos capaces de intercambiar puntos de vista. Eso es complejo, porque sólo en Europa el 95% ocupa Google como motor de búsqueda y un porcentaje igual de alto hace click en el primer resultado que da la búsqueda.