Expertos analizan proyecto del gobierno que restringe cambios de fondos

Tamara Agnic, exsuperintendenta de pensiones: “Es un buen inicio para la conversación en el Congreso”

12 de abril 2017 Tamara Agnic y Susana Sierra Foto : Alejandra De Lucca V.

¿Es necesario regular los cambios de fondos previsionales?

-Es necesario y si no se hizo antes es porque se empezó a hacer un juicio equivocado de un sistema que está construido para pensiones futuras, y los cambios de fondos se hacen pensando en el corto plazo. Además, los cambios de fondos que haga una persona y que la pueda beneficiar terminan afectando al resto de los futuros pensionados.

El gobierno propuso dos fórmulas: permitir que los afiliados puedan realizar hasta dos traspasos de fondos en un año calendario, entre cualquier tipo de fondo, o permitir solo traspasos entre fondos adyacentes, todas las veces que el afiliado lo solicite.

-Es un buen inicio para la conversación democrática que tiene que darse en el Congreso. No olvidemos que este es un proyecto que debe ser discutido con argumentos técnicos y estudios que avalen estas distintas opciones.

¿Puede que en la discusión se llegue a la conclusión que sean más de dos cambios?

-Eso dependerá mucho de los antecedentes técnicos que se pongan sobre la mesa y que les permita nutrir la visión a los legisladores.

La oposición ha dicho que se abren a discutir este proyecto, pero al mismo tiempo avanzar en la reforma de pensiones, ¿comparte ese juicio?

-Esto debiese ser parte de las discusiones en el marco de una reforma más profunda del sistema de pensiones. Espero que así se pueda dar.

Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de valores y pensiones: “Cuando hay externalidades negativas, la libertad tiene un límite”

09/08/2019 FOTOGRAFIAS A ALEJANDRO FERREIRO, REALIZADAS EN MUTUAL DE SEGURIDAD Mario Tellez/La Tercera

-Una opinión favorable al proyecto presentado por el gobierno muestra Alejandro Ferreiro, exsuperintendente de Valores y Seguros, para quien los cambios entre los distintos fondos de pensiones generan una serie de factores negativos.

A su juicio, “hay bastante evidencia de que los cambios masivos de fondos, cuando coinciden en el tiempo, producen distorsiones en el precio de los activos financieros”, que además generan un perjuicio para los propios afiliados al sistema de pensiones.

Por eso, apunta que también las AFP han debido prepararse para estos cambios aumentando su stock de activos líquidos, con lo cual la asignación de los activos es subóptima, lo que es inconsistente con el ahorro previsional.

“Hay suficiente evidencia de externalidades negativas, y cuando hay externalidades negativas la libertad tiene un límite. En consecuencia, estas regulaciones parecen razonables y lo han recomendado todos los organismos técnicos”.

Eso sí, apunta que si bien es una restricción a una libertad que se tiene, el sentido de ofrecer estos distintos fondos es ofrecer alternativas a distintos perfiles de riesgo de las personas, pero “nunca se pensó que las personas especularan en el corto plazo intentando ganarle al mercado”.

Guillermo Larraín, exsuperintendente de valores: “Lo que hay que hacer en realidad es olvidarse de los 5 multifondos”

¿Qué le pareció el proyecto del ejecutivo?

-Me parece mejor que lo que hay hoy, pero no resuelve todo el problema. Uno debiera querer que la gente piense en términos mucho más estructurales respecto de sus niveles de tolerancia al riesgo, y no coyunturales, porque para el día a día están las AFP, para eso se les paga. Esto es un error, lo corrige de alguna forma, pero pareciera que es una restricción, una jaula, y no una enseñanza.

¿Entonces cambiaría los multifondos?

-Lo que hay que hacer en realidad es olvidarse de los cinco multifondos e irse a tres, y fuerzan a la persona a pensar en estos términos de riesgo más estructural.

¿Entonces el problema no son los asesores financieros que recomiendan cambios de fondos?

-Los asesores financieros y no previsionales en todas partes están regulados, porque hay deberes fiduciarios que se deben cumplir, y acá no se cumplen.

El proyecto del gobierno no los regula, sólo regula los cambios de fondos.

-Y debería hacerlo. Es extraño que Hacienda dé importancia esto, que es un problema existente pero menor, y no poner este tema como una indicación a un proyecto de reforma previsional que es donde deberían estar las energías del gobierno. En ese sentido, no entiendo bien la lógica, y sería bueno que el gobierno explicara por qué esto y no la reforma previsional.

Hugo Cifuentes, académico de la UC: “Va en la dirección correcta de lo que se debe estudiar”

¿Se debería avanzar en regular los cambios de fondos?

-Los cambios de fondos tienen que ver con la capitalización individual, porque no es un asunto que sea de preocupación a nivel global de los sistemas de pensiones. Es propio de un sistema fundado en base a la libertad de los afiliados y esto responde a los riesgos que quiera asumir una personas. Esto hasta 2002 no existía, ya que en ese año se crearon los multifondos. Si nos dan la libertad para cambiarnos de fondos yo voy a reclamar mi libertad para hacerlo, pero el punto es qué tan informado estoy para ejercer esa libertad.

¿Por eso se debe regular?

-Todas las libertades son necesarias, pero esta libertad está asociada a la sostenibilidad del sistema, ya que puede llevar a un riesgo sistémico. Tiene que regularse pero debe hacerse cuidadosamente.

El gobierno propuso dos fórmulas: que afiliados hagan dos cambios al año o permitir solo traspasos entre fondos adyacentes, todas las veces que se solicite.

-Es parecido al proyecto de 2017 de la expresidenta Bachelet. Va en la línea correcta de lo que se debe estudiar. Se debe analizar si son esos los plazos más adecuados o no.