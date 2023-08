Expertos destacan que la reforma tributaria se divida en dos proyectos, pero mantienen dudas sobre recaudación por elusión y evasión

Los expertos tributarios tuvieron distintas visiones al conocer los detalles del pacto fiscal. No obstante, hay dos temas que generan un mayor consenso. Lo primero es que valoran el hecho que el gobierno haya dividido la reforma tributaria en dos proyectos. Y consideran acertada la idea de comenzar con la propuesta que busca reducir la evasión, elusión y la informalidad, pero mantienen dudas sobre si podría ingresar como proyecto nuevo considerando que el texto rechazado incluía estas materias.

En lo que hay reparos es en que haya mantenido la meta de recaudación en 2,7% del PIB, tal como ingresó el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados y que por el mejor control del cumplimiento tributario se logren recaudar 1,5% del PIB.

Claudio Bustos, abogado tributario y socio de Bustos Tax & Legal afirma que “me parece bien la idea de dividir el proyecto, con la finalidad de dar prioridad a las medidas de combate a la elusión y evasión tributarias. Creo que el objetivo de aumentar los recursos fiscales debe enfocarse a través de una fiscalización más estricta de los contribuyentes que evaden o eluden impuestos ilegalmente, y no mediante el aumento o alza de tributos”.

Asimismo, Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC Chile, sostiene que la idea de dividir la reforma fue lo primero que se pidió en las discusiones por parte de los parlamentarios. “Tengo mis dudas si se pueden presentar las modificaciones al Código Tributario sobre elusión y evasión, ya que el texto del artículo 68 de la Constitución es claro: cuando se rechace en general un proyecto, no podrá renovarse nuevamente en su cámara de origen”,

Víctor Fenner, socio adjunto de Impuestos de EY comenta que “a primera vista, si la estrategia está en dejar en un proyecto aquello que genera más consenso, y dejar para otro lo que puede ser más complejo sacar adelante, parece ser acertado”. Sin embargo, dice que “es importante recordar que varias de las medidas anti-evasión y anti-elusión que el gobierno anunció ya se encontraban en el proyecto original de reforma tributaria de manera que dichas medidas también tendrían que esperar a marzo si se quiere sortear el quórum de 2/3 en el Senado. Por ende, dividir en dos el proyecto no quiere necesariamente decir que uno se presentará prontamente y el otro en marzo”.

En cuanto a la recaudación tributaria, que la mayoría provenga de las medidas de control para la evasión y elusión también genera dudas.

Hugo Hurtado, Socio Líder de Tax & Legal en Deloitte, señala que la recaudación de 2,7% del PIB para financiar los objetivos sociales explicados por el Presidente, “nos parece que estaría en el tramo alto, pero entendemos que quizá es una propuesta preliminar sujeta a mejoras que se puedan hacer en el Congreso”.

Con respecto a lo esperado por menor evasión y elusión, Hurtada acota que “lograr ese 1,5% se ve bastante ambicioso y un tanto optimista, pero pienso que si se hacen algunos ajustes en la normativa anti-elusión, va en la línea correcta, en especial, respecto del control de la informalidad”.

Fenner acota que “es muy difícil estimarlo. Por un lado, en Chile no contamos con cifras actualizadas, públicas y verificables en materia de evasión como para que todos podamos partir de la misma línea de base. Y en materia de elusión, ni siquiera estoy seguro de que sea medible, por cuanto, a diferencia de la evasión, la elusión no es un tema de incumplimiento de normas, sino un juicio que se hace caso a caso sobre si una decisión que tomó un contribuyente, y que es, formalmente legal, tuvo por norte eminentemente un menor pago de impuestos”.

Pelegrí subraya que “no sé si es muy factible dado que no sé bien cómo se mide la evasión, ya que no existen cifras oficiales por parte del Servicio de Impuestos Internos. Creo que hay dos estudios, uno de la Cepal y otro de Michel Jorratt y con metodologías distintas, ya que se calcula o se estima una recaudación hipotética y se compara con una recaudación efectiva, pero esa diferencia no todo corresponde a elusión y evasión, sino que también corresponde a beneficios y exenciones tributarias, lo que también debe ser contemplado en dicho cálculo”.