Exportaciones de cerezas frescas suben 62% en una década y lideran en los envíos no cobre en 2021

Las exportaciones no cobren han mostrado una creciente alza. Si bien en la última década las exportaciones de las pymes aumentaron en un 15%, existen sectores que han tenido un mejor desempeño que otros.

De acuerdo a cifras de Prochile, el subsector que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos diez años en este segmento de empresas ha sido el de cerezas frescas. Si en 2010 exportaron US$ 87 millones, en 2020 el monto enviado fue de US$ 141 millones, con una tasa de crecimiento anualizado de un 18%.

Entre enero y mayo de este año, los envíos de las empresas pymes totalizaron US$ 661 millones, un 9,2% más que el año anterior. De estos, US$ 588 millones corresponden a bienes, los cuales crecieron un 7,5%. Los servicios con US$ 76 millones, crecieron un 26,1%.

En ese sentido, el mayor impulso en los envíos de empresas pequeñas y medianas se ha dado por las exportaciones de cerezas frescas con un monto de US$ 93 millones que significa un alza de 95,6% anuales, seguido por Servicios con montos por US$ 73 millones y un incremento anual de 26,1%, Frutillas congeladas (US$ 22 millones, +55,7%) y Arándanos congelados (US$ 9 millones, 89,4%).

En cuanto a los países de destino, Prochile detalla que el mercado que ha tenido un mayor crecimiento en montos entre las empresas pymes es China. Mientras en 2010 los envíos al gigante asiático totalizaban US$44 millones, en el año 2020 los envíos fueron de US$ 210 millones, creciendo con una tasa anual de un 17%.

El segundo mercado con mayor crecimiento es Perú, que en 2020 alcanzó los US$ 167 millones, creciendo a una tasa anual de un 7%. Y en un tercer lugar por crecimiento está la India. Si en 2010 los envíos eran de solo US$ 2 millones, en 2020 el monto fue de US$ 27 millones, con una tasa de crecimiento anualizada de un 30%.

El director General de ProChile, Jorge O’Ryan, sostiene que “actualmente trabajamos con el 26% del sector exportador, y específicamente con el 25% de las pymes exportadoras. Es una meta que como institución buscamos ir incrementando año a año, para mejorar el desempeño de estas empresas en los mercados externos. En la actualidad, cerca de un 50% de los recursos de ProChile son invertidos en Pymex, y que sirven para mejorar su desempeño en los mercados internacionales, tal como arrojan los resultados. Las pymes son el motor de nuestra economía”.

Añade que “la apertura comercial que Chile ha implicado oportunidades para las empresas de todos los tamaños, ya sean grandes o pequeñas y medianas. Cuando las exportaciones representan cerca del 30% del PIB, es destacable que tengan la oportunidad para acceder a estas oportunidades del comercio exterior”.