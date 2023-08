Expresidente Lagos advierte que sin pacto fiscal la situación económica será “muy negativa”

No era el tema para el cual fue invitado. El foco de su exposición era hablar sobre el sistema político, pero no dejó pasar por alto la discusión tributaria y la propuesta de pacto fiscal que realizó el gobierno el martes pasado.

Ya hacia el final de su presentación en la sede del Congreso en Santiago, el expresidente Ricardo Lagos advirtió que el país necesita generar recursos si es que no quiere seguir financiando sus necesidades de gasto con endeudamiento.

“Nos fuimos endeudando crecientemente, porque era insuficiente el sistema tributario chileno. En mi gobierno fuimos capaces de tener una deuda pública de 5% a 6% del PIB. Luego empezamos a tener que endeudarnos porque no alcanzaban los recursos”, sostuvo.

Foto: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

El exmandatario añadió que el país no puede pretender financiar los mayores recursos que necesita vía deuda, puesto que eso lo hará insostenible. “La única forma es avanzar con este pacto fiscal. No queda otra alternativa si es que no queremos seguir por la vía de un endeudamiento que nos llevará a una situación inviable”.

Lagos puntualizó que “el pacto fiscal es un sí o sí en estos momentos, no hay alternativa. No hay conciencia en el país, antes era más fácil seguir endeudándose. Tenemos un tema muy delicado y me pareció que era indispensable abordarlo en esta instancia”.

Para el exmandatario, “hemos llegado a un límite demasiado alto de deuda. Si no se logra el pacto fiscal quiere decir que Chile se seguirá endeudando como lo ha hecho hasta ahora y tendremos un futuro económico muy negativo”.