La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las tres principales cadenas de casinos en Chile: Dreams, Enjoy, y Marina del Sol, acusándolas de haber formado un cartel para manipular los resultados de las licitaciones de permisos de operación de casinos, afectando la libre competencia y causando perjuicios al Estado.

Fiscalía Nacional Económica acusa de colusión a Dreams, Enjoy y Marina del Sol

Según el requerimiento presentado por el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, las empresas se confabularon para que cada una ofertara solo por la renovación de sus propios permisos, evitando competencia en las plazas de las demás. “El que tiene, mantiene”, llegó a decir Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, según registros obtenidos en la investigación de la FNE. Esta frase resume el corazón de la colusión: asegurar que cada empresa conservara sus casinos sin arriesgarse a la competencia.

El acuerdo, que comenzó a gestarse en mayo de 2021, permitió a las compañías presentar ofertas económicas extremadamente bajas. “Sería ridículo llegar a una licitación que nos hagamos daño y que nos destruyamos económicamente”, afirmó Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams, durante una de las reuniones donde se consolidó la estrategia.

La investigación de la FNE reveló que, en los procesos de licitación de 2020 y 2021 convocados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), Dreams, Enjoy y Marina del Sol lograron renovar sus permisos de operación por un plazo de quince años, con ofertas mucho menores a las que se habrían presentado en un escenario de competencia real.

En algunas de las licitaciones, las ofertas presentadas representaron menos del 1% de los ingresos brutos anuales de los casinos. En palabras de Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, “hicimos todo lo que debíamos hacer”, refiriéndose a cómo las empresas lograron asegurarse las licencias sin enfrentarse entre sí.

Fiscalía Nacional Económica acusa de colusión a Dreams, Enjoy y Marina del Sol

Sanciones

Las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi US$ 36,8 millones). Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

La FNE considera que esta colusión no solo dañó la competencia, sino que perjudicó directamente al Estado, al recibir ofertas muy por debajo de lo esperado. Las multas, según el requerimiento, buscan “restablecer la competencia y enviar una señal clara de que estas conductas no serán toleradas”.

El caso, que actualmente está siendo tramitado ante el TDLC, es visto como uno de los mayores escándalos de colusión en la industria de los casinos en Chile. Además de las empresas, el requerimiento menciona a altos ejecutivos como Jaime Wilhelm, Nicolás Imschenetzky y Henry Comber, quienes jugaron un rol clave en la implementación de la colusión. De hecho, Wilhelm, en una conversación, sugirió evitar la competencia en las licitaciones para evitar una “destrucción de la industria”, lo que refleja la magnitud de la coordinación entre las empresas.

Con el proceso en marcha, la resolución del TDLC será crucial no solo para las empresas involucradas, sino también para el futuro de la industria de casinos en el país, estableciendo un precedente en cuanto a cómo se sancionarán prácticas anticompetitivas de esta naturaleza.

Fiscalía Nacional Económica acusa de colusión a Dreams, Enjoy y Marina del Sol

Detalles

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha solicitado la inhabilitación de varios ejecutivos clave involucrados en la colusión para participar en cargos directivos dentro de la industria de casinos. Los nombres mencionados en el requerimiento incluyen:

Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams, quien fue un actor principal en las reuniones donde se fraguó el acuerdo colusorio. Según el requerimiento, Wilhelm fue clave en evitar la competencia, diciendo que sería “ridículo llegar a una licitación que nos hagamos daño y que hagamos ofertas locas”.

Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, quien también participó activamente en las discusiones para evitar la competencia. Comber, en una conversación privada, confirmó la intención de Enjoy de no competir en nuevas plazas debido a los problemas económicos de la compañía.

Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, quien, según la FNE, fue uno de los arquitectos del acuerdo colusorio. Imschenetzky fue citado en la investigación diciendo que “el que tiene, mantiene”, refiriéndose al acuerdo para evitar competencia entre las empresas.

Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, quien, según el requerimiento, no solo aprobó el actuar anticompetitivo de la empresa, sino que también participó en encuentros clave para asegurar la colusión.

Claudio Tessada, gerente de administración y finanzas de Dreams, quien facilitó la ejecución del acuerdo al mantener contacto constante con los otros involucrados y organizar reuniones secretas.