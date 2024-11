Fitch Ratings anunció que mantuvo la clasificación crediticia sobre Codelco. Así, la agencia ratificó la evaluación de “AA+” para las calificaciones nacionales de largo plazo de largo plazo.

La agencia también comentó que afirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) en monedas extranjera y local en ‘BBB+’ y la de sus notas sénior no garantizadas a largo plazo en ‘BBB+’. Fitch también destacó que la perspectiva de las calificaciones es estable.

Fitch ratifica clasificación de Codelco y le pide un “apoyo adicional” al gobierno del Presidente Boric

En una nota, Fitch explicó que, de acuerdo con su “Metodología de Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno” (ERG), Codelco se califica un escalón por debajo del soberano debido a que su perfil crediticio individual (PCI) está cinco escalones por debajo del soberano en combinación con una puntuación de evaluación de entidad relacionada con el gobierno (ERG) de 35.

Fitch agregó que el PCI de ‘bb’ refleja las fortalezas de la posición de mercado de la compañía. “Sin embargo, está limitado por los desafíos operacionales y de ejecución de proyectos para recuperar efectivamente los niveles de producción”, añadió.

Otra de las advertencias fue “los importantes requerimientos de caja para apoyar su plan de inversiones y las transferencias a su dueño han resultado en métricas crediticias débiles”.

“El escenario de calificación de Fitch prevé indicadores de apalancamiento neto de 4,2 veces (x) en 2024 y 4,3x en 2025, al considerar precios del cobre de US$ 9.000 por tonelada y US$ 8.400 por tonelada, respectivamente”, agregó.

De cara al futuro, Fitch comentó que espera que Codelco muestre un apalancamiento neto que oscile entre 4,2x y 5x durante los próximos tres años, dentro de los umbrales de sensibilidad para la baja del PCI.

“Este deterioro en sus métricas crediticias refleja las altas necesidades de caja debido a los requerimientos de inversión para recuperar los volúmenes de producción históricos y los compromisos financieros con el Estado de Chile”, comentó.

Ante este contexto, la calificadora estima que la estatal necesita desembolsar entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones anualmente en inversiones hasta el final de la década para recuperar estos volúmenes.

“Durante el horizonte de calificación, Fitch proyecta que la relación (flujo de caja operativo-capex) a deuda neta promediará -4%, lo que indica la necesidad de apoyo adicional del gobierno”, agregó.

Mirada al rol del gobierno

En su análisis, Fitch rebajó su evaluación en relación con el apoyo que ve que le da el gobierno a Codelco, desde “muy fuerte” a “fuerte”.

“Esto refleja la opinión de Fitch de que las métricas crediticias débiles de Codelco indican un apoyo financiero insuficiente por parte del gobierno para mantener métricas crediticias adecuadas. Fitch no anticipa contribuciones sustanciales del gobierno durante el período proyectado a 2027 debido a sus restricciones presupuestarias”, explicó

Sin embargo, la agencia no duda de que las decisiones y supervisiones del Estado sobre Codelco siguen siendo “muy fuertes”. Fitch resaltó el rol que se le da a Codelco por parte del Estado apuntando a la propiedad 100% estatal y su rol en negocios como el litio, entre otros casos.

Sobre los incentivos del gobierno para dar el apoyo a Codelco, y que espera Fitch, tienen relación con “la implicación financiera de un posible incumplimiento de Codelco considera un fuerte riesgo de contagio, ya que afectaría la capacidad del gobierno u otras entidades relacionadas con el gobierno para obtener financiamiento, a pesar de la falta de garantías estatales sobre la deuda de Codelco”.

“También causaría la pérdida de ingresos fiscales significativos para el gobierno”, agregó.

Flujo de caja presionado

En su análisis, Fitch también comentó que proyecta su escenario base que la empresa generará fondos de operaciones (FFO) de aproximadamente US$ 3.800 millones en 2024 y 2025. Se estima que esta cifra disminuirá a US$ 3.200 millones en 2026 y US$ 3.600 millones en 2027. Esto al considerar las proyecciones del precio del Cobre de Fitch: US$ 8.400 por tonelada para 2025 y US$ 7.500 por tonelada para 2026 y 2027.

“Después de contabilizar pagos de intereses anuales de aproximadamente US$ 1.100 millones. Se prevé que los flujos de caja proyectados se consumirán completamente por los gastos de capital (capex) estimados de US$ 4.500 a US$ 5.000 millones por año.

Fitch estima que el flujo de fondos libre (FFL) será negativo en alrededor de US$ 1.100 millones en 2024, US$ 550 millones en 2025 y US$ 1.000 millones por año en 2026 y 2027. En 2024, la empresa ha recaudado U$ D2.600 millones en bonos y deuda bancaria.

Además, Fitch comentó que, “se anticipa que la empresa necesitará recurrir al mercado para recaudar US$1.000 millones en 2025, US$ 1.200 millones en 2026 y US$ 2.400 millones en 2027 para refinanciar sus vencimientos y cubrir el déficit de FFL Esto se reflejará en indicadores de apalancamiento neto de 4,2x en 2024, 4,3x en 2025, 5x en 2026 y 4,7x en 2027″.