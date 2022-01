FNE y Lota Green presentaron al TDLC acuerdo extrajudicial que exige el cumplimiento de medidas de mitigación impuestas para aprobar compra de Cementos Polpaico

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció esta mañana que, junto con Inversiones Lota Green (ex Inversiones Caburga) presentaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), con fecha 4 de enero, un Acuerdo Extrajudicial que contiene una serie de acciones comprometidas por dicha empresa para dar cumplimiento a las medias contenidas en el Acuerdo Extrajudicial aprobado por el Tribunal en junio de 2017, cuando aún no estaba vigente el sistema de control obligatorio de operaciones de concentración implementado por la Ley 20.945, e Inversiones Lota Green (ex Inversiones Caburga) adquirió todas las acciones que Holchile S.A. poseía en Cementos Polpaico.

En un comunicado, la FNE precisó que, en ese acuerdo, la empresa se obligó a desinvertir un paquete de activos consistente en siete plantas de hormigón premezclado, así como el conjunto de bienes tangibles e intangibles necesarios para mantener su normal funcionamiento. El acuerdo también incluyó compromisos conductuales transitorios, accesorios y complementarios a la desinversión, para asegurar la viabilidad del negocio desinvertido y preservar las condiciones competitivas existentes antes de la operación.

Durante la investigación realizada para fiscalizar el cumplimiento de estos compromisos, la FNE dijo que constató que Lota Green cumplió con la desinversión, pero no con algunas de las obligaciones que se mantenían vigentes tras ella.

Al presentar el Acuerdo al Tribunal, la FNE señaló que éste «contempla las medidas acordadas entre la FNE y Lota Green con el objeto de cautelar la libre competencia y promover la exigibilidad de la totalidad de los compromisos asumidos por un agente económico mediante un acuerdo suscrito con la FNE y aprobado por el H. TDLC”.

La Fiscalía manifestó también que “las medidas acordadas en el Acuerdo Extrajudicial son idóneas y proporcionales para hacerse cargo de los incumplimientos identificados”.

El artículo 39 letra ñ) del DL 211 permite a la FNE suscribir acuerdos extrajudiciales con las empresas que son investigadas, siempre que tales acuerdos cautelen la libre competencia en los mercados.

Los acuerdos extrajudiciales deben ser aprobados por el TDLC, para lo cual el Tribunal citó a las partes a audiencia a desarrollarse el día 2 de febrero a las 10:30 am.