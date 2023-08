Fundaciones sufren fuerte caída en su imagen tras escándalo de convenios

Una fuerte baja de 21 puntos porcentuales en su reputación pública registraron las fundaciones y ONG, según los resultados del Estudio de Reputación Corporativa realizado por Ipsos e INC Consultores, encuesta que se realizó en medio del escándalo por el lío de platas asociado a convenios entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

El sondeo se llevó a cabo de manera online a 700 personas de todas las regiones del país, entre el 1 y el 3 de agosto pasados. El estudio se realiza desde hace 22 años, pero esta es la segunda oportunidad en la que se miden a las instituciones sin fines de lucro.

En esta oportunidad, la buena reputación de fundaciones y ONG obtuvo un 25% de apoyo ciudadano, versus un 46% en 2022. Se trata de la mayor caída entre todas las instituciones medidas.

“Si bien los números muestran un efecto del caso convenios sobre las institucione sin fines de lucro en general, es importante destacar que no todas las fundaciones y ONGs han visto afectada su reputación. Si revisamos la lista de instituciones medidas en este estudio, se aprecia una buena evaluación, por lo que la desconfianza no se traspasa necesariamente a las instituciones que no están en el espectro político directo y afecta en menor medida a aquellas que tradicionalmente han tenido una buena percepción ciudadana al ser muy conocidas por realmente ser un aporte para la comunidad”, explica Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos Chile.

En esa línea, de manera espontánea los encuestados destacan a Techo (16%), Teletón (15%) y Hogar de Cristo (7%) como las más fundaciones más reputadas del país, mientras que, al mencionar un listado de 14 organizaciones, destacan: WWF (medioambiente), Fundación San José, Greenpeace, Desafío Levantemos Chile, Unicef, Techo y Banigualdad.

El estudio arroja que las pymes tienen la mejor reputación neta con 61% , seguidas de radios (50%) y PDI (40%), mientras que en el otro extremo figuran los partidos políticos (-68%), el gobierno (-45%) y los empresarios (-20%).

Carabineros es la organización que más subió su percepción reputacional favorable, con un incremento de 12 puntos porcentuales respecto del año pasado ( de 32% a 44%), mientras que las pymes bajaron 7 puntos ( de 75% a 68%) y los gremios empresariales 9 puntos (de 27% a 18%).

Cómo mejorar

En el contexto de la baja en la evaluación general de fundaciones y ONGs, frente a la pregunta de cuánto puede ayudar a mejorar la reputación de las empresas hacer alianzas con este tipo de organizaciones para contribuir a solucionar problemas sociales o ambientales, un 34% cree que mejoraría un poco, un 29% mucho, y un 21% considera que depende de con cuál de estas entidades se forme la alianza.

“Si bien hemos visto una recuperación de la reputación en el último tiempo, aún estamos en parámetros muy bajos principalmente por la falta de confianza ciudadana en las organizaciones, que en el caso de las ONGs y fundaciones se ha visto acrecentada por el caso convenios. Es así como vemos que, si bien estas organizaciones bajan su reputación versus 2022, aquellas que gozan de mayor conocimiento se ven menos afectadas y aún mantienen un capital reputacional relevante que representa una gran oportunidad de traspaso de know how para las empresas y sus liderazgos” señala Diego Fuentes, cofounder de INC Consultores.

Según Fuentes, “ahora más que nunca, resulta imperativo que como toda organización las fundaciones y ONGs comiencen a gestionar formalmente su reputación, por medio de escuchas activas de sus grupos de interés , indicadores de control y todo aquello que le permita recuperar las relaciones de confianza, posicionando su propósito y propuestas de valor enfocadas en ser, hacer y parecer”.

Y agrega que “es clave aprender de aquellas fundaciones que, por ser más reconocidas por la ciudadanía y en consecuencia reputadas, se vieron menos impactadas por el caso convenios. Deben entonces transitar de una posición pasiva y reactiva a un posicionamiento comunicacional mucho más activo, especialmente a través de sus liderazgos.Así se podrán disociar de las ‘fundaciones’ cuestionadas que, por decir lo menos, claramente carecen de experiencia, know how y mínimos éticos”.P

