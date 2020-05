Fundador de Cornershop a los reguladores por acuerdo con Uber: “Nos ponen en una situación muy absurda”

“Las startups son como una guagua, pero los reguladores la ven como a un adulto miniaturizado”, disparó Daniel Undurraga, cofundador y CTO de Cornershop, desde San Francisco (EEUU), en una videoconferencia organizada por el FiiS.

El creador del servicio de última milla tiró los dardos contra el regulador mexicano por el acuerdo de compra de esta empresa por parte de Uber, agregando que “nos ponen en una situación muy absurda. El problema es que cuando se entra a un proceso regularorio como este, no puedes levantar plata porque tienes un contrato firmado con alguien, en nuestro caso, Uber. Esas leyes fueron inventadas para grandes empresas y las ocupan con nosotros”, insistió.

Y sobre lo mismo, recalcó que los reguladores piensan que “una startup como nosotros puede tener poder en el mercado. Cuando en realidad son los supermercados los que realmente lo tienen”.

Ante las preguntas de los asistentes al webinar sobre porqué no implementaban otro pago que no fuera sólo el de las tarjetas de créditos en Chile, Undurraga también fue enfático: “Me encantaría tener otro sistema de pago, pero es muy difícil en Chile” (…) “Transbank es una colusión entre los bancos que no deja entrar a nadie más. Es un cartel. Yo lo vengo diciendo hace tiempo”.

Con respecto a la situación actual de Cornershop durante la pandemia, comentó que el desafío actual se debe a que las personas no quieren salir de su casa por temor al contagio, lo que ha aumentado mucho la solicitud de los servicios de última milla. “Pero tampoco los shopper quieren salir de sus casas, lo que presenta una dificultad extra. Hemos tenido que lidiar con esto, aparte de otros temas en la operación”.