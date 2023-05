Ganancias de CMPC bajan en el primer trimestre, pero crecen los ingresos

Este jueves Empresas CMPC informó sus resultados financieros al término del primer trimestre de 2023. La empresa registró ganancias por US$ 226 millones, lo que representa una baja de 9,6% en relación al mismo lapso de 2022, pero un alza de 2,3% en relación al cuarto trimestre de 2022.

El menor resultado año contra año, explica CMPC en su balance financiero, se entiende principalmente por la mayor cuenta de impuestos a las ganancias y el incremento en otras áreas, que incluye una provisión de US$ 76 millones producto de los incendios rurales.

En tanto, la diferencia en utilidades en relación al último cuarto del 2022 se entiende por el mayor Ebitda, además del resultado positivo en resultados por unidades de reajuste, compensado en parte por los mayores impuestos a las ganancias, entre otros ítems.

Con respecto a las ventas, la empresa reportó ingresos por US$ 2.129 millones entre enero y marzo pasado, esto es un aumento de 23% en doce meses, y de 6% en relación al cuarto trimestre de 2022.

El incremento año a año, explica CMPC, se dio por la indemnización del seguro de Guaíba y las mayores ventas en todas las áreas de negocio. En ese sentido, en celulosa subieron 3% producto de los mayores precios. En el caso de Softys las ventas se incrementaron 31%, principalmente por la adquisición de Carta Fabril y los mayores precios promedio de venta. Por su parte, las ventas de Biopackaging crecieron 7%, en mayor medida por la integración de Iguaçú y los mayores precios de venta promedio.

Dentro de los hechos que marcaron el trimestre, la firma mencionó el acuerdo alcanzado a inicios de enero con Mapfre Seguros Gerais por un siniestro ocurrido en planta de celulosa en Brasil en 2017. El acuerdo contempla que Mapfre indemnice por los daños físicos y lucro cesante. El monto total de la indemnización fue de US$ 215 millones, antes de impuestos. De este valor, asegura CMPC en su balance financiero, US$ 176 millones se reconocen como ingresos por venta y US$ 39 millones en el ítem “otras ganancias (pérdidas)”.

Por otro lado, con respecto a los incendios, la compañía sostuvo que al 30 de abril de 2023, aproximadamente 37.400 hectáreas de plantaciones de la firma en Chile fueron afectadas por incendios rurales en la última temporada.

“Además, se concluyó el análisis de las plantaciones dañadas, estimándose una pérdida neta de US$ 76 millones. Esto es US$ 20 millones más que lo informado en el hecho esencial del 22 de febrero de 2023. Lo anterior se compara con aproximadamente 10 mil hectáreas a la misma fecha de la temporada anterior”, agregó la empresa.