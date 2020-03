Ganancias de SQM anotan fuerte caída en 2019 tal y como los ingresos por ventas de litio

Las ganancias de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) llegaron a los US$ 278,11 millones en 2019, lo que supone una caída de 36,7% en relación a los poco más de US$ 442 millones anotados el año anterior.

De acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF, los ingresos de la minera no metálica ascendieron a los US$ 1.963,6 millones, lo que se compara negativamente con los US$ 2.265 millones de 2018.

Al 31 de diciembre del 2019, los activos totales de la sociedad ligada al empresario Julio Ponce Lerou ascienden a US$ 4.684,2 millones, lo que representa un aumento de aproximadamente un 10% en comparación con los US$ 4.268,1 millones obtenidos al 31 de diciembre del 2018.

Efecto del litio

Según se desprende del análisis razonado de la compañía, los ingresos por litio y derivados totalizaron US$ 505,7 millones durante los doce meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2019, una disminución del 31,2% frente a los US$ 734,8 millones reportados para el mismo período de 2018.

Los ingresos por litio y derivados durante el cuarto trimestre de 2019 disminuyeron un 57,4% en comparación con los del cuarto trimestre de 2018. Los ingresos totales ascendieron a US$ 99,7 millones durante el cuarto trimestre de 2019, en comparación con los US$ 233,9 millones en el cuarto trimestre de 2018.

“Durante 2019, creemos que la demanda total del mercado alcanzó 307.000 toneladas métricas. Nuestros volúmenes de ventas se mantuvieron estables en comparación con 2018, y nuestros precios promedio cayeron más del 30% en línea con nuestras estimaciones. La disminución en el precio del litio fue el resultado de un crecimiento de la demanda más bajo de lo esperado, que creemos alcanzó aproximadamente el 14% durante 2019”, dijo la compañía.