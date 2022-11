Ganancias de Vapores se disparan gracias al buen desempeño de Hapag-Lloyd

La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) calificó como positivos sus resultados a septiembre de 2022. La firma ligada al grupo Luksic informó ganancias por US$ 4.337 millones, un alza de 118% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, durante el tercer trimestre, la compañía registró utilidades por US$1.548 millones, un alza de 53% en relación al mismo trimestre del año pasado.

“El tercer trimestre -probablemente- muestra el mejor resultado del año, explicado por una mejor tarifa promedio soportada en una fuerte base de contratos. Sin perjuicio de ello, a fines de este período ya observamos menos congestión en los puertos y un escenario económico más complejo. Los menores volúmenes derivados de esta ralentización y el ingreso de nueva flota también se reflejan en bajas en las tarifas spot”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún, quien también agregó que se registra un aumento en la estructura de costos.

Desde la firma también resaltaron que las ganancias se debieron “al sólido desempeño de Hapag-Lloyd, donde la compañía tiene un 30% de participación”.

Hapag-Lloyd, en tanto, registró en los primeros nueve meses del año un EBITDA de US$ 16.649 millones y un EBIT de US$ 15.143 millones, mientras que las utilidades sumaron US$ 14.665 millones, según consignó la empresa del grupo Quiñenco.

En este escenario, Hapag-Lloyd ha mantenido sus proyecciones para 2022, con un EBITDA que fluctuaría entre US$ 19.500 millones y 21.500 millones y un EBIT entre US$ 17.500 y US$ 19.500 millones.

“Este pronóstico está sujeto a la evolución de las cadenas de suministro, el conflicto entre Rusia y Ucrania y efectos de la pandemia”, agregaron.

Desde la firma también calificaron como hitos a destacar del último tiempo “los acuerdos de compra de Hapag-Lloyd de participaciones en Spinelli Group (Italia) y del negocio portuario (diez terminales en América) y logístico de SAAM (Chile)”.