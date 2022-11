Ministro Marcel desclasifica episodio con expresidente de la Asociación de AFP: “Consideraban que quizás tenían otro estatus”

En entrevista con Radio Concierto, el secretario de Estado comentó que, tras ser nombrado por la Presidente Michelle Bachelet, “a los pocos minutos recibí una llamada del presidente de la Asociación de AFP”, quien en esa época era Guillermo Arthur, uno de los fundadores de la UDI y exministro del Trabajo durante la dictadura militar.

“Me pidió una reunión privada. Yo le dije ‘mire, acá no va a haber reuniones privadas, va a haber un proceso de audiencias y ustedes van a concurrir igual como lo harán distintos actores. Preparen, tengan una buena presentación y lo van a hacer en las mismas condiciones que los demás’. Cuando vino el momento de la audiencia con la Asociación de AFP de la época, ellos llegaron e hicieron una presentación bastante general, ni siquiera llevaron un documento escrito, nosotros les dijimos que tenían que entregar uno -no me acuerdo si en la misma jornada, habíamos tenido al sindicato de empleadas de casa particular, que había hecho todo ese trabajo- y la Asociación de AFP consideraba que no sé, quizás tenían otro estatus”, recordó Marcel.

Tras aludir al episodio, el jefe de las finanzas públicas afirmó que “tenemos que acostumbrarnos, y la misma industria me parece que tiene que asumir, que son un actor más del sistema”.

En esa línea, Marcel reiteró sus críticas hacia la campaña comunicacional que han desplegado las administradoras de fondos previsionales. “Lo que es distinto hoy día en relación a lo que fue esa experiencia que estoy contando, es que hemos tenido no una arremetida reciente, hemos tenido una campaña que se ha extendido por un año y medio o dos años, de mensajes a través de la publicidad, sobre los temas que ellos quieren reforzar. Pero hoy día estamos en la discusión legislativa, ellos son un actor más, tienen una opinión que es perfectamente válida, que es legítima, y que tendrá que ser ponderada con la visiones de distintos actores”, enfatizó el titular de Teatinos 120.

Rentabilidad y creación del IPPA

Durante la entrevista, Marcel fue requerido por la rentabilidad que tendrán los fondos de los 6 puntos adicionales de cotización previsional que propone la reforma, que serán administrados por un nuevo ente estatal, el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA).

Consultado sobre por qué un ente estatal lo haría mejor que las AFP, Marcel defendió la propuesta y aseguró que “quizás uno puede plantear la pregunta al revés, quizás uno tendría que preguntarse por qué tendría que hacerlo peor”.

Al respecto, afirmó que el ente estatal propuesto será de carácter técnico autónomo, “cuyo propósito sea ofrecer a los afiliados una adecuada combinación de rentabilidad y bajo riesgo”, y ejemplificó con otras entidades estatales que actualmente administran fondos como el Banco Central, el Seguro de Cesantía y el Banco Estado.

“Hoy en día tenemos entes estatales que invierten recursos o que manejan cotizaciones de los empleadores para un seguro. Desde ya el Banco Central, que administra las reservas internacionales y administra los fondos soberanos de Chile. También tenemos el Seguro de Cesantía, que lo administra una entidad pública y que subcontrata con el sector privado la función de inversión. (...) BancoEstado es una entidad financiera, que es de propiedad del Estado, y que no es una entidad que esté en la quiebra, que desarrolle las inversiones de acuerdo a criterios políticos”, remarcó.

Agregó sobre las aprensiones de usos discrecionales de los fondos que “no va a ocurrir nada de eso, tengamos la tranquilidad de que cuando las reglas son las correctas, cuando la institucionalidad y la gobernanza de las instituciones públicas es la correcta, pueden hacer muy bien su tarea”.

Alza del transporte público no tendrá “tarifazo”

En otro ámbito de la contingencia, el ministro de Hacienda abordó el debate de estos días en torno al alza en la tarifa del transporte público, luego que el propio Presidente Gabriel Boric realizara un “llamado al orden” a los sectores del oficialismo que proponen mantener congelado el valor del pasaje durante 2023.

Al respecto, el jefe de la billetera fiscal señaló que “el Presidente es consciente de que hay medidas que se han tomado durante la emergencia y que en algún momento tienen que empezar a normalizarse”, pero enfatizó en que dicho proceso será “con tiempo y con cuidado”.

“Llega un momento en que estas medidas empiezan a distorsionar mucho lo que es el uso de los recursos públicos, y si uno planifica con tiempo y con cuidado, los procesos de normalización son viables. No va a haber aquí ningún ajuste de shock en materia de precios. Lo que uno puede decir desde ya es que no va a haber ningún tarifazo del transporte colectivo”, aseveró Marcel.

Al respecto, si bien advirtió que “todavía no es momento de anticipar medidas”, reconoció que el Ejecutivo estudia ayudas a los sectores de menores ingresos de cara al desafiante 2023 en materia económica.

Transporte público.

“Estamos trabajando en eso, pero lo que tenemos como precedente es lo que se ha hecho durante el año 2022, que ha sido un año más complejo de lo que va a ser el próximo año”, apuntó Marcel.

Agregó que “hay sectores de la población y sectores de la economía que están sufriendo más y será hacia esos sectores hacia los que tendremos que dirigir las medidas adecuadas”.

En su análisis, “el ajuste que tenía que experimentar la economía ha estado ocurriendo durante este año, y así como tuvimos una caída de la actividad en el tercer trimestre, respecto del trimestre anterior, probablemente lo vamos a volver a tener en el cuarto trimestre”, por lo que pidió nuevamente moderar el tono de alarma sobre la recesión que afectará a la economía en 2023.

“Se ha hablado demasiado de una crisis que está por venir, que viene algo tremendo. (...) Estamos en una situación muy distinta de lo que fue la crisis del Covid-19, en que la actividad cayó fuertemente en el 2020 y el desempleo creció a tasas de dos dígitos; estamos en un proceso bastante más suave y bastante más gradual”, concluyó Marcel.

Cuentas Nacionales: “Ajuste esá siendo más moderado”

Durante la jornada, el secretario de Estado también ofreció un punto de prensa en La Moneda, donde se refirió a las cifras de Cuentas Nacionales que reportó esta mañana el Banco Central, y que confirmaron la desaceleración que está viviendo la economía chilena.

05/10/2022 MARIO MARCEL, MINISTRO DE HACIENDA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Al respecto, Marcel enfatizó que el alza de 0,3% en el PIB, más las caídas de 1,5% de la demanda interna y de 2,8% del consumo “lo que nos dice es que la economía está pasando por este proceso de ajuste, está ocurriendo y se está concentrando más en el lado de la demanda y del lado del consumo, que es donde tiene que ocurrir, dado que los excesos de demanda que se produjeron durante el 2021 ocurrieron precisamente del lado del consumo”.

Con todo, remarcó que el reporte del instituto emisor entregó cifras que “son algo mejores de lo que se anticipaba, lo cual indica que el ajuste está teniendo la economía es real, es efectivo, está teniendo efecto sobre la inflación y hasta el momento ha sido menos negativo sobre la actividad de lo que se esperaba”.

Sobre las perspectivas hacia adelante, aunque apuntó que desde el Ejecutivo esperan “seguir por esa trayectoria durante el cuarto trimestre del año”, mostró cierto optimismo de cara a los próximos meses.

“Lo que uno puede prever para los próximos meses, creemos que este ajuste esá siendo más moderado, menos dañino para los hogares, para el empleo, y al mismo tiempo está haciendo efectivo en términos de reducir las presiones inflacionarias”, comentó.