¿Cómo funcionan los fondos soberanos que el ministro Marcel ha puesto de ejemplo para reformar las AFP?

Eliminar las comisiones indirectas que cobran actualmente las AFP es una de las propuestas que tiene el gobierno en la reforma previsional. Estas se pagan por fondos que subcontratan las AFP para hacer rentar los recursos de los afiliados, que son administrados por terceros, particularmente en el exterior.

Según el gobierno, en 2021 las comisiones indirectas que pagaron los afiliados ascendieron a US$ 663 millones, lo que expresado en términos del porcentaje de los fondos, es un 0,33%. Esto se compara con los cerca de US$36,8 millones que gastaron las AFP de sus resultados en la función de inversiones, es decir, un 5,5% de las comisiones indirectas.

El 8 de noviembre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que eso “desincentiva el desarrollo de capacidades de inversión por parte de los gestores de fondos. Y esto va en contra de la tendencia internacional de los administradores de pensiones de potenciar las capacidades internas para invertir estos fondos”.

Es más, dijo que el mismo Banco Central (BC) invierte en el exterior sin necesidad de subcontratar, por las reservas internacionales o fondos soberanos, por ejemplo, donde el BC solo subcontrasta una porción pequeña.

Al menos en dos ocasiones el ministro Marcel ha dado ejemplos respecto de cómo el BC gestiona los fondos soberanos de la nación. Son miles de millones de dólares que vía el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) administra el instituto emisor, aunque la forma en que lo hace, los instrumentos en los que invierte, los países a los que se expone, y la cantidad de recursos que gestiona, dista mucho de la administración que hacen las AFP.

Según la memoria 2021 del BC, al cierre de dicho ejercicio el valor de mercado del FEES ascendió a US$2.457,2 millones, de los cuales US$2.456,7 millones eran administrados por el Banco, y el remanente de alrededor de US$1 millón por un externo.

Por su parte, el valor de mercado del FRP llegó a US$7.472,9 millones, de los cuales US$3.467,0 millones eran gestionados por el Banco (US$3.029,1 gestionados internamente y US$437,9 delegados), mientras que US$4.005,9 millones fueron manejados por administradores externos de cartera supervisados directamente por el Ministerio de Hacienda, a través de mandatos de acciones, bonos corporativos y bonos de alto rendimiento.

Así las cosas, el valor del FEES y el FRP al cierre del año pasado llegó a US$9.930 millones. Eso significa que la AFP que gestiona más activos en la industria, administra un saldo que es casi 5 veces más grande.

Lo anterior, considerando que al cierre de 2021 las AFP gestionaban US$170.709 millones. Eso significa que en promedio cada una de las siete AFP del sistema administra US$24.387 millones. Pero en términos reales, la AFP que gestiona menos activos es Uno, con US$869 millones, y la que tiene el portafolio más grande es Habitat con US$49.487 millones.

El FRP

En 2021, según el informe anual de la Dipres, la rentabilidad neta de costos de administración en dólares del FRP fue de 3,27%, pero en pesos llegó a 23,45%. En los últimos tres años, la rentabilidad neta en dólares y anualizada fue de 8,13% mientras que en pesos fue de 15,61%.

¿Cómo se compone la cartera? El FRP cuenta con una cartera de corto plazo y otra de largo plazo. La primera no cuenta con activos al cierre de 2021 por los retiros realizados por el gobierno, mientras que la de largo plazo tenía US$ 2.451 millones en bonos soberanos y otros activos relacionados, otros US$ 578 millones en bonos indexados a inflación, US$ 438 millones en MBS de agencia de EEUU, US$ 945 millones en bonos corporativos, US$ 582 millones en bonos de alto rendimiento y US$ 2.479 millones en acciones.

“La exposición del portafolio de inversión de largo plazo por países muestra una concentración en EEUU, con un 48% del portafolio total al cierre de 2021, seguido de Japón, Reino Unido, China y Francia con 8,7%, 6,9%, 5,2% y 4,8%, respectivamente. Las exposiciones de los primeros 5 países concentran cerca del 74% del total del fondo”, dice el informe de la Dipres, mientras que en el países emergentes se detalla, por ejemplo, que un 0,5% del fondo está en México, otro 0,5% en Corea del Sur, 0,3% en Hong Kong, entre otros países.

Pero dicha exposición por país, contienen y moneda dista mucho del régimen de las AFP. Y es que para el cierre de 2021, las gestoras de fondos de pensiones tenían un 5,5% en acciones chilenas y un 38,9% en renta fija chilena, mientras que un 38,6% estaba en acciones internacionales y 16,6% en deuda internacional. En el total, los mercados emergentes eran el 39,2% de los fondos, y los desarrollados un 52%, exposición a emergentes muy mayor a la de los activos del FRP.

A septiembre, el FRP administra US$6.336 millones, y el FEES US$7.177 millones.

FEES

Y en el FEES la distancia es aún mayor. El FEES, que cuenta con activos por US$ 2.457 millones, es gestionado íntegramente por el Central, tenía US$ 2.365 millones en letras del tesoro y bonos soberanos y US$ 92 millones en bonos soberanos indexados a inflación. La composición por país del FEES comprende posiciones en EE.UU., Japón, Alemania y Suiza, con participaciones expresadas como porcentaje del fondo de 43%, 27%, 22% y 8%, respectivamente. No hay países emergentes en su cartera.

Según el informe anual de la Dipres, la política de inversión considera una composición estratégica de activos de 36,9% en letras soberanas, 59,4% en bonos soberanos, y 3,7% en bonos soberanos indexados a inflación. Cabe señalar que desde fines de septiembre de 2021 se dejó de invertir en acciones y en depósitos bancarios, disminución que fue compensada con aumentos leves en las otras clases de activo.

El costo

Otro de los aspectos son los actos de gestión de los fondos soberanos, esto cuando el BC o Hacienda deciden entregarlo. En el caso del FEES, en 2021 el costo fue de US$ 864.450 en el caso de la entidad que hace la custodia de los instrumentos (JP Morgan), otros US$ 1.139.517 al BC por la gestión, y pagos a administradores externos por US$ 88.552 (Actualmente son Mellon y UBS están contratados para gestionar acciones, y Credit Suisse y UBS para bonos corporativos).

“Durante el año también hubo pagos asociados a otros servicios por un total de US$ 83.766. Los costos totales asociados a la gestión equivalen a 4 puntos base del tamaño promedio del fondo en 2021″, informa la Dipres.

Durante 2021, la rentabilidad neta de costos de administración en dólares fue de -4,92%, y la rentabilidad neta equivalente en pesos en el año fue 13,66%. Por otro lado, desde el inicio del fondo la rentabilidad neta en dólares anualizada ha sido de 2,42% y su equivalente en pesos de 5,63%.

En el caso del FRP, el costo total asociado a la gestión del FRP se descompone en servicios de custodia, por US$ 2.219.753, la remuneración asociada a la administración del BCCh, por US$ 1.405.412, y la de los administradores externos, por US$ 2.389.353. Adicionalmente, se efectuaron pagos por servicios externos y otros por un total de US$ 341.873. En su conjunto, el costo total asociado a la administración y custodia del FRP representó 8 puntos base del tamaño promedio del fondo en 2021.