Gasto público se acelera en octubre y recursos del FEES llegan a su menor nivel desde 2021, en plena pandemia

El gobierno había anunciado que tendría que hacer ajustes en el gasto público para lograr la meta de déficit fiscal de este año. Y, por ende, el recorte proyectado sería de unos US$1.000 millones, lo que deberá comenzar a reflejarse en una moderación en el alza del gasto público. Sin embargo, en el informe de ejecución fiscal de octubre se detalló precisamente lo contrario.

El gasto público se aceleró y en octubre subió 11,8%, muy por sobre el 2,5% registrado en septiembre. Con ello, el crecimiento del gasto acumulado entre enero y octubre llegó a 6,1% y se alejó de la última proyección que entregó el Ministerio de Hacienda para este 2024, de 3,5%.

¿Qué explica este aumento? Según describe el informe de ejecución que publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) esta alza se debió a que el gasto corriente presentó una expansión real anual de 12,1% en octubre, influenciado fuertemente “por factores puntuales como el aumento del gasto en intereses, que explica un 34,1% del total del alza, y el gasto en subsidios y donaciones, que tuvo incidencia relevante de variaciones puntuales por calendarización con un alza de 11%”.

En el desglose, el informe señala que el gasto en intereses tuvo un incremento real de 102,9% en octubre, explicado “por la incorporación de reaperturas y nuevas emisiones del calendario de deuda 2024 que generan aumentos adicionales de intereses en la ejecución de los meses de abril y octubre (bonos que pagan intereses cada 6 meses), en comparación al registro de los mismos meses en 2023. El año pasado, los mayores registros de gastos por este concepto se consignaron en los meses correspondientes a enero – julio y marzo – septiembre”.

Asimismo, el gasto en subsidios y donaciones presentó una expansión real anual de 11%, explicado principalmente “por el Ministerio de Educación que, si bien registró un aumento de beneficiarios en gratuidad y becas de Educación Superior para este año, en términos de octubre existe un efecto calendario relevante”, se indica.

Adicional a lo anterior, detalla la Dipres, “hay una mayor ejecución por reclasificación de gasto de la Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento. Adicionalmente en el Ministerio de Salud se registró un aumento de transferencias a Atención Primaria de Salud (incremento del Per Cápita y otras expansiones) y en menor medida mayores gastos en compra a privados y hospitales institucionales”.

El otro componente del gasto, el de capital mostró un crecimiento real anual de 10,2% en el mes, influido por el aumento de sus dos componentes: inversión y transferencias de capital.

De acuerdo a la Dipres, la inversión de octubre tuvo un aumento real de 10,5% en doce meses, derivado principalmente del mayor dinamismo en la ejecución de iniciativas de inversión del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Salud. Mientras que, las transferencias de capital de octubre anotaron un incremento real de 10%, debido a la mayor ejecución en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el Plan de Emergencia Habitacional.

Ingresos a la baja

Este mayor gasto se produce en un escenario en el que los ingresos totales del Gobierno Central acumulados a octubre alcanzaron los $ 54.788.906 millones, una caída de 1,2% anual. Esta merma se debe principalmente a la disminución de la recaudación por rentas de la propiedad de 63,3%, puesto que todos los demás componentes significativos de ingresos presentan aumentos.

En ese desglose se muestra que los ingresos tributarios netos registran un aumento de 4%, compuesto de alzas en la tributación de la minería privada (26,1%) y de resto de contribuyentes (2,8%). Además, hubo alzas en cobre bruto (5,0%), en imposiciones previsionales (10,0%), en ingresos de operación (6,3%) y en otros ingresos (6,3%). Los ingresos del Gobierno Central Total alcanzaron $54.788.906 millones, correspondientes a 17,8% del PIB estimado para el año.

En octubre, en tanto, los ingresos aumentaron 14,8% anual, registrando una recaudación de $6.376.847 millones, lo que equivale a 2,1% del PIB estimado para el año. Este resultado se explica por los aumentos en los ingresos tributarios netos (22,4%), compuesto por alzas en la tributación de la minería privada (29,5%) y de resto de contribuyentes (22%), en otros ingresos (96,3%).

Con estas cifras, a octubre se observó un déficit efectivo de 2,5% del PIB, correspondiente a $7.744.333 millones. Esto está por arriba de la última proyección de -2% que tiene el gobierno para este año.

En la foto: la directora de Presupuestos, Javiera Martínez

FEES en mínimos

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha recomendado en varias oportunidades al Ejecutivo que inyecte recursos al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para volver a los niveles que había previo a la pandemia. Sin embargo, el gobierno está haciendo todo lo contrario.

A principios de octubre se realizó un retiro por US$ 1.000 millones desde el FEES, que según explicó el Ejecutivo fue con el propósito “de apoyar el financiamiento del presupuesto del Estado en lo que resta del año, en línea con lo aprobado por el Congreso durante la discusión respecto del financiamiento en el marco de la tramitación legislativa del erario fiscal de 2024″.

Este monto se suma a los retiros efectuados en enero y junio, por US$ 800 millones y US$ 607 millones, respectivamente. Pero como el retiro de junio fue utilizado para financiar el aporte anual al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), no implica una disminución neta de los activos externos del fisco.

Así, a octubre hay recursos por US$ 3.659 millones en el FEES, siendo el menor monto desde 2021 en plena pandemia, cuando esos recursos fueron utilizados para las medidas de emergencia económica que generó el Covid-19. Ese año cerró con US$ 2.457 millones.

Para tener una referencia, en 2019 el FEES tenía recursos por US$ 12.233 millones; en 2020 bajó a US$ 8.955 millones.

Personal de la administración central sube en 21 mil trabajadores en un año

El empleo del gobierno central subió en 21.334 y llegó 479.986 en el tercer trimestre del año, de acuerdo al último Informe de Recursos Humanos publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Este número es un 4,7% más que en igual periodo de 2023, pero un -1,5% menos que en el segundo trimestre de 2024.

El Informe de Recursos Humanos se elabora a partir de datos censales y considera a los ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, mientras que excluye a personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a las empresas públicas, universidades estatales, funcionarios municipales y servicios municipalizados.

El total reportado se desglosa en 407.569 personas que cumplen funciones permanentes en la administración pública (dotación) y en 72.417 que desempeñan funciones transitorias (fuera de dotación).

¿Qué explica el aumento anual? En lo central, los Servicios de Salud presentaron un aumento de 2,5% (5.477 cargos), compuestos por 15.088 cargos adicionales de la dotación y una caída de 9.611 cargos fuera de la dotación. Esta caída se explica principalmente por la reducción gradual de las medidas tomadas en el marco de la alerta sanitaria por Covid-19. En cuanto al incremento de la dotación, se debe al aumento de la autorización máxima para la contratación del personal de la dotación en la Ley de Presupuestos 2024, con el objetivo de reforzar el personal producto de la puesta en marcha de nuevos establecimientos, normalización de honorarios Covid, entre otros.

Y el segundo componente, los Servicio de Educación Local crecieron 35,8% (12.342 cargos), variación compuesta por un aumento de 11.673 puestos de la dotación y 669 puestos en personal fuera de la dotación. Según explica el informe, este crecimiento “se debe al proceso de puesta en marcha e implementación de los nuevos Servicios y de la incorporación a la estadística del personal que se desempeña en el servicio educativo de los establecimientos educacionales traspasados desde el nivel municipal en 2024″.

Para el Resto de las instituciones del Gobierno Central hubo un aumento de 1,7%, equivalente a 3.515 cargos, donde se observa un alza de 5.610 cargos de la dotación y una caída de 2.095 cargos fuera de la dotación.

La caída en relación al segundo trimestre de 1,5% se debe a una reducción de cargos de personal de fuera de dotación (10.582 puestos) que se explica principalmente por la reducción de parte del personal a honorarios destinado a tareas censales en el INE. Esta baja fue compensado en parte con los cargos adicionales en la dotación de 3.149 puestos.