Gerenta general de Aguas Andinas: “Que la regulación no sea un freno, sea un impulsor”

”Agua, no la dejemos correr” se denominó a uno de los nueve paneles que se desarrollaron este jueves en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), en el cual se abordó la escasez hídrica y los desafíos que enfrenta el país en esta materia.

Uno de los temas que se trató en la instancia fue si la desalinización puede ser una opción para Santiago y la reutilización de aguas regeneradas.

Al respecto, la gerente general de Aguas Andinas, Marta Colet, respondió que “todas las soluciones tienen que tener una evaluación técnico-económica y se tienen que ir priorizando, y un elemento muy importante en esa evaluación de las alternativas para el agua potable es la ubicación, por tanto, en todas estas soluciones para Santiago, la desalinización hoy no compite bien como solución para el agua potable”.

Explicó que si bien “la tecnología sí que está muy avanzada, el consumo energético también con las energías no renovables es más eficiente, igualmente hay que considerar la distancia, y por tanto, necesitaríamos transportar esa agua a una distancia importante y elevarla”. Añadió que “esto hoy tiene un costo muy importante” y “además, con el volumen que necesita Santiago estaríamos hablando de una solución técnicamente muy compleja”. En ese sentido, dijo que “nosotros entendemos que como la siguiente nueva solución tendría que ser la reutilización de las aguas servidas tratadas”.

Ahora bien, dijo que “hoy no estamos considerando la repotabilización de las aguas servidas tratadas”. Explicó que “es una solución que existe y está probada, pero vemos que hay muchas alternativas antes que no requieren esos tratamientos más sofisticados, más complejos, y por qué no, económicamente muchos más caros hoy que supondría la repotabilización de esas aguas servidas tratadas”.

Eso sí, la gerente general de Aguas Andinas señaló que “para recarga de acuíferos -que tenemos tantas expectativas-, o para usos no residenciales pero para los que también utilizamos el agua potable, como el riego, tenemos ahí espacio recorrido para el desarrollo”.

Por otra parte, frente a los desafíos en materia de escasez hídrica, Colet sostuvo que "coincido mucho en esta visión que las soluciones y la tecnología existe, pero se trata de que entre todos podamos hacer que todas estas soluciones se puedan realizar y que la regulación no sea un freno, sea un impulsor, y así todos los elementos de la sociedad".