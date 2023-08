Gerente general de AFP Capital: “Si hacemos una reforma de espalda a lo que la gente persigue, vamos a seguir con un problema”

Por primera vez durante la tramitación de la reforma previsional, las AFP fueron invitadas este martes a presentar su visión del proyecto durante la sesión a la que citó la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

“Nos sorprendió la invitación, porque nos llegó el día de ayer (lunes), pero por lo menos nos da la oportunidad de poder participar en la discusión y poder presentar los cambios que desde el punto de vista más técnico, podemos aportar a la discusión”, comenta el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, quien aprovecha de agradecer la invitación, ya que de hecho fue uno de los ejecutivos que asistió a la instancia.

“Hicimos la presentación y en general estuvo bien, se ve que hay mucho interés, quedamos cortos de tiempo, así es que probablemente nos vayan a citar de nuevo”, dice Munita.

¿Cuál es el diagnóstico que tienen respecto de los cambios que hay que hacer al sistema y de la propuesta del gobierno?

-Nosotros fuimos a presentar básicamente los temas que la gente nos ha levantado, para de esa forma legitimar el sistema. Si hacemos una reforma de espalda a lo que la gente persigue, vamos a seguir con un problema. Entonces, al final del día es importante que la gente pueda elegir, que la gente tenga la propiedad de los fondos y que puedan ser heredables, como pilares fundamentales, que es lo que nos han hecho ver. Y lo otro, es no perder el foco en cambios que sean simples y que apunten a mejorar pensiones. Yo diría que eso es lo fundamental.

¿Como por ejemplo qué cambios?

-Cambios como que efectivamente hay que cotizar más, durante más tiempo, que los fondos vayan a las cuentas individuales de las personas, que valoremos la Pensión Garantizada Universal (PGU) y poder, eventualmente, diferenciarla, que busquemos ajustes que sabemos que debemos aplicar. Otro de los temas que nos parece relevante levantar es que esta reforma no habla nada del régimen de inversiones. Y ese es uno de los temas relevantes para mejorar las pensiones, porque un 1% de mayor rentabilidad mejora las pensiones en un 25%. Hay que aumentar los límites de activos alternativos, hay que cambiar la estructura de inversiones desde límites por activos a niveles de riesgo para cada uno de los fondos. Hay que adecuar un régimen de inversiones a una realidad actual distinta.

¿Apoyan la idea de que se apruebe en este gobierno una reforma previsional, aunque no todo vaya a cuentas individuales?

-Nosotros, como AFP Capital, me parece que no debemos entrar en el reparto del 6%. Eso es un tema que no nos compete. La plata no es nuestra, nosotros tenemos que administrarla de la mejor manera posible y buscar la forma de cómo mejorar las pensiones. Entonces, meternos en la discusión de qué hacemos con ese 6%, nos parece que no nos corresponde, sino que más bien debemos hacer ver que las personas en su mayoría quieren que vayan a su cuenta individual.

¿Qué opinan de la idea de incorporar un seguro de longevidad?

-Me parece interesante, pero creo que tenemos que aterrizarlo con las compañías de seguros, porque el riesgo de longevidad, justamente, es mucho más complejo que el que sea una renta vitalicia pura y dura. Porque aquí, de alguna manera, hay que tomar riesgo de cola. ¿Qué pasa después de los 85 años y cómo soy capaz de administrar ese riesgo? Y eso es complejo y caro. Entonces, me parece interesante, pero hay que aterrizarlo con números desde quienes potencialmente pueden proveer este producto. Acá puede suceder lo mismo que ocurrió cuando nació el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que era bien caro, porque no había experiencia de cuánto podían ser los siniestros por invalidez. Entonces, al final, te cubres y como no sabes, te cobran más caro y después va bajando en el tiempo con la experiencia.

¿Qué les parece la derogación del DL 3.500 y la separación de la industria de AFP?

-No tiene ni un sentido partir de cero, como se está planteando. Acá hay un montón de inversiones hechas, hay historia, hay infraestructura, hay riesgo de concentrar todo en un solo jugador, por lo cual es un tema sensible, y técnicamente no está probado que sea mejor ni que haya economías de escala. La eliminación del DL 3.500, la separación de las funciones en la industria, son cosas donde creo que hay mucho que perder. En lo que se refiere a separación, no tiene ningún sentido después de todo lo que se ha hecho, introducir esos niveles de inestabilidad, donde sabemos que en la práctica el ente estatal no ha sido capaz de procesar la PGU.

Sin embargo, el gobierno asegura que esto generaría economías de escala y que sería más barato para los afiliados la separación de la industria.

-Pero es que eso no está aprobado. Esos son grandes números, pero al final del día no se ha entrado en el detalle para demostrar que eso sea así.

El gobierno, de todas maneras, se ha abierto a que no sea un ente público el que administre las cuentas individuales y centralice las funciones de soporte, sino un privado.

-Sí, pero efectivamente ahí yo llamaría a poder entender más la complejidad operativa de las AFP. Ahí me parece que se minimizan los procesos operativos, la diversidad y complejidad de los procesos que hoy día procesan las AFP, donde por lo menos tienes siete entes, versus el tener todo concentrado en uno. Eso claramente le mete un riesgo al sistema mucho mayor que el que tiene hoy día, con ventajas que no están probadas. Ese es el punto.