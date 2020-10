Gimnasio O2 de Kennedy cierra sus puertas: “Hay un punto que no se puede más”

Viernes negro es el que vive uno de los gimnasios más emblemáticos del país. O2fit de Kennedy cierra sus puertas definitivamente debido al impacto del coronavirus y las medidas de restricción para evitar la propagación de la pandemia.

“Con mucho pesar nos dirigimos a ustedes para darles la noticia del cierre definitivo de nuestro querido gimnasio, O2fit Kennedy. Esta fue nuestra segunda sede, la que tenemos en operación desde el 2007 y que además había sido recientemente remodelada en 2018 con los últimos avances en entrenamientos, transformándolo así en uno de los centros de entrenamiento más modernos en la región”, informó el gimnasio a sus alumnos esta tarde.

El 16 de marzo el gimnasio decidió cerrar puertas, incluso antes que las autoridades lo exigieran. Sin embargo, después de más de 7 meses cerrados intentando resistir muchas dificultades, como todas las limitaciones contenidas en la autorización de reapertura, los altos costos de operación de esta sede y la expectativa de que aun queda por delante un largo tiempo con difíciles condiciones y alta incertidumbre en cómo seguirá evolucionado esta pandemia, “se ha hecho inviable la continuidad, y hemos tenido que decidir que esta sede lamentablemente no retomará su operación”, se añadió en el comunicado.

Hace dos años, se había invertido más de US$1 millón para remodelar el lugar, que cuenta con más de 7.000 metros cuadrados entre estacionamiento y edificio. El gerente general de O2fit, Alfredo De Goyeneche, se reunió esta mañana vía Zoom con los trabajadores para contarles la noticia. “Hoy en la mañana hablamos con el equipo. El tema emocional fue muy fuerte... hay muchos años de historia. En esta sede trabajaban 50 personas directamente y 20 más indirectos”, lamentó el ejecutivo.

Esta semana se anunció que Vitacura pasa a Fase 4, instancia donde los gimnasios pueden reabrir. Sin embargo, De Goyeneche explicó que con tantas restricciones, sin camarines, y con máximo de 10 personas en actividades grupales no es puede. “¿Cómo le puedes decir a la gente que vaya al gimnasio y ni siquiera se pueda cambiar de ropa? No sé cuál es protocolo de salud, porque en los packing de fruta les dicen que cuando entren al packing deben ducharse y cuando sale también. A ellos si les recomiendan ducharse y a nosotros no... no entiendo porqué. Nuestro ingresos se fueron a 0. Hace siete meses que no vemos ni $1 peso de ingreso”, manifestó, agregando que “no pudimos. Simplemente cuando se te acaba el oxigeno...hay un punto que no se puede más, no tenemos cómo”.