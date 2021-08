Gobierno abre nuevo proceso de inscripción para el IFE universal de agosto

El Gobierno abrió un nuevo proceso de inscripción para el IFE universal del mes de agosto. Además hizo un llamado a los cerca de 300 mil hogares con Registro Social de Hogares que aún no reciben este beneficio.

El proceso de inscripción comienza este viernes 6 de agosto y se extenderá hasta el 16 de este mes. La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, enfatizó que el requisito para recibir este aporte económico es estar en el RSH y que el ingreso promedio por persona no supere los $800 mil mensuales.

“Entre el 6 y el 16 de agosto esperamos llegar a esos hogares que todavía no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y que están en el Registro Social de Hogares y lo requieren. Si mantenemos el 96% de cobertura que logramos durante el mes de julio aspiramos llegar a 300 mil hogares que todavía no están recibiendo nuestro IFE. Por esto junto al BUS IFE estamos con una lupa buscando a los hogares a los que no hemos podido llegar, en particular a los que están bajo el 60% de vulnerabilidad, porque queremos llegar a todas las familias”, dijo la ministra de Desarrollo Social.

La ministra recalcó que solo deben inscribirse en este proceso aquellos hogares que aún no reciben el beneficio. El resto de las personas que ya reciben el IFE universal no deben hacer ningún trámite. Además este aporte monetario no se pierde si la persona está trabajando o encuentra empleo.

El ejecutivo calcula que el IFE universal de agosto podría beneficiar a unos 8,3 millones de hogares. Los montos van desde los $177 mil para los hogares de 1 integrante, hasta más de $800 mil para los hogares con 10 o más integrantes.

Cabe destacar que el gobierno estaría buscando anunciar la extensión del IFE universal, que por ahora está vigente para los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre, antes de que se comience a tramitar el cuarto retiro de los fondos previsionales.