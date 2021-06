Gobierno anuncia segundo plazo de inscripción para el IFE universal

El plazo para inscribirse para postular al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal termina este martes, pero el gobierno anunció que habrá un nuevo proceso a partir del 21 de junio, para aquellos que no alcanzaron a acceder al beneficio en esta oportunidad.

“Vamos a abrir un nuevo proceso, quiero dejarlo bien en claro. El de hoy se cierra a las 12 de la noche y eso nos permite pagarle a las personas que se inscribieron en estos días desde el 29 (de junio) en adelante. Vamos a abrir un nuevo proceso del 21 al 30 de junio, que permita que las personas que no alcanzaron a inscribirse, puedan recibir su pago de junio, pero en el mes de julio”, indicó la ministra Karla Rubilar en medio de una actividad en La Reina.

El IFE universal abarca al 100% del Registro Social de Hogares, y entrega ayudas económicas a todas las familias cuyos ingresos promedio individual sean inferiores a $800 mil mensuales. La ministra detalló que 5 millones 700 mil hogares recibirán el pago de forma automática, porque ya habían recibido el pago de mayo, y que otros 860 mil hogares ingresarán al pago de este mes.

“Estamos dando todas las facilidades, para que no se nos quede nadie fuera... sabemos que todavía quedan personas que o no han sacado su registro o no se han inscrito en ingresodeemergencia.cl y queremos llegar a todos, porque este IFE es universal”, detalló la secretaria de Estado.

Cabe destacar que los montos que considera el IFE universal varían según la cantidad de miembros de un hogar, y van desde los $177 mil, para los de 1 persona, hasta los $887 mil, para los hogares con 10 o más integrantes.