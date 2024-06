Gobierno asegura que pondrá en votación la idea de legislar la reforma previsional la próxima semana y Chile Vamos le cierra la puerta

Al igual como ha ocurrido con las reformas previsionales que anteriormente se han tramitado en el Congreso, en esta ocasión tampoco ha sido fácil la negociación entre el gobierno y la oposición para poder llegar a acuerdos en torno al proyecto. Es así que también esta vez la votación de la reforma previsional, tal como ha ocurrido en gobiernos anteriores, se ha ido postergando más allá de lo deseado por el Ejecutivo.

Si bien el gobierno esperaba poder votar en mayo la idea de legislar la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado, esa fecha luego se postergó para junio, y más tarde se habló de inicios de julio.

Este lunes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, fue enfática al manifestar que el proyecto se votará la primera semana de julio. En su habitual punto de prensa de los días lunes, la ministra vocera aseguró que “la próxima semana, como gobierno, vamos a poner en votación la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado. No hay más espacios para dilaciones, queremos avanzar”.

En esa línea, comentó que “ha habido importantes conversaciones durante el inicio del periodo de gobierno y hasta la fecha, y por lo tanto, consideramos que ya es momento de votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, para que rápidamente también sea votada la idea de legislar en la sala del Senado de la República, y empiece entonces el trabajo en particular de vuelta en la Comisión de Trabajo”.

Sin embargo, desde Chile Vamos no están de acuerdo con esa idea. El senador integrante de la Comisión de Trabajo y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, afirmó: “Esa decisión es, al menos, curiosa. El propio gobierno instó a una comisión de expertos y dicha instancia aún no termina de hacer su informe ni propuestas concretas. Paralelamente, en la Comisión de Trabajo hemos seguido escuchando a expertos”.

En ese sentido, Galilea añadió que “lo razonable, lo sensato en un tema tan importante, es esperar que ambas comisiones terminen su trabajo. Mientras ello no ocurra, simplemente el proyecto no tiene contenido. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó un título sin contenidos y, por lo tanto, no resulta razonable votar cosas cuyo contenido ignoramos. Así es que esperamos que el gobierno recapacite. Creemos que la manera de avanzar no es haciendo anuncios para la televisión, sino siendo responsable y coherente con el trabajo que entre todos nos propusimos hacer”.

Mediante su cuenta de X, el senador integrante de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), comentó que “la propuesta actual del gobierno no aumenta pensiones y, por ello, se acordó un cronograma de trabajo. Aún no ha definido tasa de reemplazo deseada, costo total de la reforma, aumento de la PGU, grupo supuestamente beneficiado, seguro de longevidad, rentabilidad estimada, ni nuevos instrumentos de inversión”.

Al respecto, agregó: “Comisión técnica conjunta aún no concluye el trabajo acordado, por lo que hoy el proyecto es idéntico al rechazado en casi todas sus partes por diputados, sin datos que avalen su eficiencia. Sin acuerdo en temas relevantes, ni respeto a plazos, gobierno se expone imprudentemente a un rechazo”.

La semana pasada la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó que “hemos tenido avances en la comisión técnica que constituyeron paralelamente los senadores. Esta tarea no solo no ha sido fácil, sino que aún no termina de resolverse, toda vez que hay varios criterios que están sobre la mesa”.

También dijo, respecto a los pasos en la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Trabajo, que “ya estamos entrando en las últimas materias a fin de poder someter a discusión en general el proyecto de ley en la idea de legislar, que esperamos que sea, como se ha señalado, ahora en el mes de julio, viendo que el Ejecutivo ha cedido, porque esperaba que esto se votara en mayo, y luego en junio, y ahora esperamos que esto por fin se pueda votar en julio”.