Gobierno coloca bonos sociales por más de US$ 2.000 millones

Este miércoles, el Ministerio de Hacienda recurrió al mercado de deuda y emitió bonos de Tesorería en moneda local de característica social por un monto de $1.500.000 millones (US$2.040 millones), mediante la modalidad de construcción de libro con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales, según informó la entidad a través de un comunicado.

Los instrumentos colocados fueron bonos en pesos con vencimiento en 2028 por el equivalente a US$2.040 millones. La tasa de interés de la operación fue de 4,60%. La demanda alcanzó aproximadamente US$3.600 millones, 1,8 veces lo adjudicado. La operación se caracterizó además por una participación relevante de inversionistas extranjeros, los cuales se adjudicaron aproximadamente un 47% del total.

El Ministerio detalló que hasta la fecha se han emitido bonos de Tesorería por US$14.330 millones si se considera la operación de este 30 de junio, de los cuales US$7.755 millones son en moneda extranjera, y US$6.575 millones en moneda local. La primera vez que se emitieron bonos sociales fue en noviembre de 2020 por un total de US$2.111 millones.

“La operación realizada hoy, con participación de inversionistas locales e internacionales de manera simultánea, refleja los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería. Estas medidas incluyen los ajustes que permitieron la participación directa de inversionistas internacionales en emisiones de deuda en moneda local, las emisiones de bonos verdes, sociales, y sostenibles, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), y la emisión de bonos Formosa listados en la Bolsa de Valores de Taipéi en marzo de 2021″, indicó el Ministerio de Hacienda.

Los bonos emitidos este miércoles se consideran bonos “sociales” de acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles (Marco) publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año 2020. Considerando la operación de hoy, el Ministerio de Hacienda ha emitido cerca de US$ 18.060 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 8.904 millones son sociales, US$ 7.656 millones son verdes, y US$ 1.500 millones son sostenibles.

En esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron Itau BBA y Scotia Capital (USA) Inc., mientras que la asesoría legal internacional fue del estudio Linklaters y la asesoría legal local del estudio Morales y Besa.

Cabe destacar que en diciembre de 2020 el Ministerio de Hacienda anunció su plan de colocación de bonos de Tesorería para este año, donde indicó que estimaba colocar bonos por un monto equivalente de hasta US$19.000 millones.