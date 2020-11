Hacienda emite bonos sociales por un total de US$2.111 millones

Por primera vez, el Ministerio de Hacienda emitió bonos sociales por un total de $1.600.000 millones (US$2.111 millones), mediante la modalidad de construcción de libro con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales.

En un comunicado, Hacienda detalló que los recursos recaudados en la emisión financiarán proyectos de apoyo a hogares, educación, servicios esenciales en salud, y programas diseñados para prevenir y/o aliviar los efectos derivados por la crisis del COVID-19, entre otros.

Los instrumentos colocados fueron bonos en pesos con vencimiento en 2028 (BTP-2028) y 2033 (BTP-2033) por US$1.372 millones y US$739 millones, respectivamente. Las tasas de interés fueron 2,5% para el BTP-2028 y 3,4% para el BTP-2033.

En tanto, la demanda alcanzó 3,1 veces lo inicialmente ofertado y, considerando el monto total emitido en la operación, se adjudicó aproximadamente un 48% a inversionistas extranjeros.

Desde Hacienda afirmaron que “la operación se enmarca en el plan de colocación de Bonos de Tesorería en 2020 por un monto máximo equivalente a US$12.900 millones, el cual tiene el objetivo de cumplir con el financiamiento del Presupuesto de la Nación para este año calendario. De este plan, un total de US$5.300 millones se emitieron en moneda extranjera durante enero y mayo de este año y el resto en moneda local. Considerando la operación de hoy, se han emitido bonos por un monto en torno a US$12.500 millones de los US$12.900 millones planificados”.

En esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., mientras que la asesoría legal internacional fue de los estudios Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, y la asesoría legal local del estudio Morales y Besa.