Gobierno notifica a Chile Vamos que se prepara para anunciar pronto cambios en la reforma de pensiones

Nuevos cambios a la reforma de pensiones podría anunciar pronto el gobierno. Eso fue lo que dejó la reunión que sostuvieron esta mañana en la Moneda parlamentarios de Chile Vamos con el Presidente Sebastián Piñera; la ministra del Trabajo, María José Zaldívar; y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El senador Rodrigo Galilea (RN), integrante de la Comisión de Trabajo, comentó que en la reunión se “nos notificó que el gobierno en un plazo breve va a hacer una propuesta que busca enriquecer el proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, y que va a retener como objetivos centrales básicamente tres”.

En ese sentido, detalló que en primer lugar, se buscará “mejorar sustantivamente la tasa de reemplazo en las pensiones de la clase media, aquella que ha cotizado buena parte de su vida y que hoy al momento de pensionarse está obteniendo algo muy diferente a lo que eran las remuneraciones de sus últimos años”.

En segundo lugar, el senador Galilea dijo que también se quiere “lograr hacer una mejora importante en lo que son los mecanismos para hacer que las pensiones de las mujeres sean también razonablemente equivalentes a las pensiones de los hombres, considerando todas las lagunas previsionales que suelen tener ellas, en razones de maternidad y de otro tipo”.

En tercer lugar, el senador dijo que se buscará “abordar el grupo de los adultos mayores que dejan de ser autovalentes y que por lo tanto requieren de una ayuda especial. Todo esto es bastante complejo, pero van a ser propuestas que se van a sustentar en el tiempo, que van a lograr permanecer y crear un sistema de pensiones del cual los chilenos estamos todos tranquilos”.

Por su parte, el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, comentó tras la cita que “pedimos al gobierno que si va a ingresar mejoras, lo haga de manera muy rápida, para que antes de fin de año tengamos una reforma a las pensiones”.

El diputado Torrealba agregó que “hemos tenido una reunión bastante franca, donde nosotros le hemos planteado al gobierno la urgencia con respecto a la reforma a las pensiones. Aquí se aprobó una reforma el 29 de enero de este año (en la Cámara), y el Senado no puede darse más vueltas con esta reforma a las pensiones, o la aprueba o la rechaza. Si el gobierno la quiere mejorar, bueno, que presente las indicaciones ahora ya, pero no podemos permitir que la principal preocupación de los chilenos esté constantemente en un limbo donde no hay solución”.

El jefe de bancada RN también dijo que “creemos en el acuerdo que se tomó en la Cámara con un sistema mixto, y eso tiene que refrendarse en el Senado, pero tiene que ser ahora ya, no podemos esperar un segundo más (…) Si la oposición la quiere rechazarla, pues que la rechace y que le dé explicaciones a los chilenos por que van a rechazar la reforma más grande de la historia al sistema de pensiones (...) Lo que le quiero pedir al senador Letelier en el Senado, es que se digne a poner en votación este proyecto y que deje de bloquearlo, no puede seguir bloqueándolo".

Torrealba concluyó que "aquí hay que ponerse los pantalones, sobre todo en el Senado tienen que poner en votación este proyecto”.