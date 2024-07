Gobierno pide votar en general la reforma previsional el lunes y acusa que la oposición ha desconocido acuerdos

Una sesión más tensa de lo habitual hubo este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado en el marco de la tramitación de la reforma previsional. Allí el gobierno pidió que el proyecto se vote en general el próximo lunes, y acusó a la oposición de haber desconocido algunos acuerdos a los que habían llegado en la mesa técnica.

Todo inició antes que eso, con el senador Juan Antonio Coloma (UDI) asumiendo la presidencia de dicha Comisión, en reemplazo del senador Iván Moreira (UDI), quien se encuentra con licencia este mes.

Luego partió abriendo los fuegos la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS): “Nosotros tenemos que votar en general lo antes posible esta reforma”, comentó.

El senador Coloma respondió: “Como he dicho, soy un presidente accidental, y voy a estar por un breve tiempo, a la espera de la mejoría del senador Moreira, y de lo contrario vamos a tener que encontrar una fórmula distinta. Yo voy a hacer todo el esfuerzo en este periodo, para tratar de asumir, entender, lo que está en juego”, afirmó. En ese sentido, explicó que la idea sería votar sobre alguna propuesta de texto, y que entendía que en eso estaba trabajando la comisión experta.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dijo verse sorprendido por las palabras de la senadora Sepúlveda, porque “ella sabe (...) que la comisión está trabajando, y a esa comisión nosotros le dimos un mandato, y es evidente que si cada dos semanas se está diciendo, mire, vamos a votar la idea de legislar de un proyecto que viene absolutamente despostado (...) Entonces, cómo nosotros, seriamente, profesionalmente, podemos disponer la votación en general de un proyecto que tiene poco más que el título”, a raíz que se rechazaron varias cosas en la Cámara de Diputados. “No hemos acordado un camino hacia el futuro con un protocolo de acuerdo razonable”, agregó. “Un poco de paciencia, y saquemos adelante un proyecto que sea razonable y que realmente mejore pensiones”, complementó.

La senadora Sepúlveda dijo que la única forma de ingresar indicaciones era poder votar la idea de legislar, y destacó que ya en cerca del 80% de los temas tienen acuerdos. “Votemos, y así se resuelve, pero no podemos seguir dilatando. Y yo espero que no tengamos que esperar a que el senador Moreira llegue para votar en general”, sostuvo.

“A mí me hace sentido lo que plantea el senador Cruz-Coke, en el sentido que cuando uno vota cualquier cosa, uno vota sobre un texto, que se supone es el que va a funcionar, más allá de las indicaciones que se presenten”, dijo Coloma.

Ahí entró al debate la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. “Hagamos acá un acuerdo de cuándo esto se va a votar. El Ejecutivo había pedido mayo, el senador Moreira planteó julio. El Ejecutivo pidió junio, el senador Moreira planteó julio. Ahora estamos en julio, nosotros queríamos votar esta semana, y nos plantearon que tenía que sesionar la mesa (técnica) para cerrarse. Se trató de cerrar la semana pasada, pero se retrocedió”, planteó Jara.

Al respecto, añadió: “Y yo creo que en esto hay que ser consistente y bien transparente con la ciudadanía: las propuestas que se habían hecho desde la misma oposición, dentro de la mesa técnica, se rechazaron. Entonces, no digamos que estamos completamente de acuerdo en todos los temas, si es que después eso no lo vamos a sostener en lo concreto, porque en definitiva, si no vamos a estar de acuerdo, eso hay que decírselo a la ciudadanía, pero esto no se puede prolongar para siempre”.

Jara dijo que “nosotros vamos a hacer un nuevo intento por cerrar la mesa mañana (jueves), pero la mesa no se ha cerrado porque no hay acuerdo en el último punto. Entonces, si no va a haber acuerdo, eso no significa que la mesa va a seguir eternamente abierta, porque atrás de nosotros hay cientos y miles de pensionados esperando (...) Y si no hay acuerdo al final, o hay acuerdo parcial, que pareciera ser la situación, habrá que avanzar en eso entonces”.

A continuación, la ministra del Trabajo pidió que se cite el próximo lunes para votar el proyecto. El senador Coloma respondió que iba a tratar de hacer una propuesta. La senadora Sepúlveda dijo que “hoy día no vamos a llegar a acuerdo en los temas...Y eso es así, tratamos de llegar a un acuerdo en la mesa técnica y no se logró. Entonces, transparentemos esto y votemos (...) No sigamos dilatando algo que ya no tiene solución”.

La ministra Jara insistió en que la petición del Ejecutivo es que la reforma se ponga en votación el lunes. Coloma respondió que “esa es una petición que lo veremos, pero con la misma fuerza uno puede decir que quiere escuchar y tratar de ver lo que proponga la comisión técnica. Queda constancia de su petición. Yo con la misma fuerza le quiero pedir ministra que ojalá tengamos un texto respecto de lo que el gobierno plantea en cuanto al contenido del proyecto. Porque votar en general un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, como un queso suizo, no me funciona”.

La ministra Jara retrucó: “La comisión técnica ha cumplido un mandato, yo diría bien importante, tuvo varios temas en los que hubo acuerdos. Yo lamento tener que informar que hubo un retroceso en la última sesión, y lo que se proponía desde los mismos sectores de la oposición, después se desconoció, y eso es delicado, porque aquí la gente está esperando respuesta”.

Coloma respondió: “Yo le pido ministra, se lo pido con harta humildad, de que tratemos, cuando hacemos los comentarios, no generar necesidad de respuesta y transformar esto en una reyerta política...”. Lo interrumpió Jara y Coloma fue tajante: “Estoy hablando yo, ministra”. Y continuó con su discurso. “Yo estoy tratando de generar un escenario, un ambiente por lo menos, en que uno pueda entender de que se va a cumplir en algo, porque sino, va a ser una tensión permanente”, afirmó.

Posteriormente, en un punto de prensa, la ministra Jara dijo que “sin duda, si para votar la idea de legislar el lunes, se requieren por escrito los compromisos, nosotros estamos plenamente disponibles. De hecho, ya los habíamos presentado la semana anterior a la comisión técnica, fue ahí donde se produjeron los retrocesos. Ahora vamos a presentarlos nuevamente mañana (jueves) en la última sesión de la comisión técnica, pero esperamos que esto dé pie para que se pueda votar”.