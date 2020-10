Google supera las estimaciones de ventas con un repunte en la inversión publicitaria

Alphabet Inc. volvió a crecer en el tercer trimestre después de una disminución en el período anterior, impulsada por la publicidad digital que se ha recuperado junto con la economía estadounidense. Las acciones subieron alrededor del 6% en las operaciones extendidas en Nueva York.

La empresa matriz de Google informó que los ingresos del tercer trimestre, menos el costo de los acuerdos de distribución para su motor de búsqueda, aumentaron un 15% a US$38 mil millones. Si bien fue más lento que el ritmo de crecimiento de hace un año, marcó un cambio de tendencia respecto a la caída del trimestre anterior. Los analistas habían estimado ventas de US$35,4 mil millones en el trimestre. YouTube, la parte de más rápido crecimiento del negocio publicitario de Google, generó US$5 mil millones, un 32% más que el año pasado.

Aproximadamente el 90% de los ingresos de Google provienen de la publicidad, gran parte de ella vinculada a los resultados de búsqueda. Ese negocio se paralizó en el segundo trimestre, cuando la pandemia diezmó a sus principales clientes, empresas de viajes y turismo. Pero a medida que avanzaban los bloqueos y la gente se adaptaba a pasar más tiempo en casa, el comercio electrónico se ha disparado y la gente ha pasado más tiempo viendo YouTube, lo que ha ayudado a que el negocio del gigante de las búsquedas vuelva a funcionar. La economía estadounidense también se recuperó, registrando un crecimiento récord en el tercer trimestre.

Mientras Alphabet se recupera financieramente, la compañía se está preparando para su desafío regulatorio más serio hasta ahora: una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU., que acusa a la compañía de abusar de su posición dominante en las búsquedas en línea.

Google ha emitido una extensa refutación a la demanda, que califica de “profundamente defectuosa”. Uno de los argumentos del gobierno apunta a los acuerdos de Google con Apple Inc. para priorizar su motor de búsqueda en los productos del fabricante del iPhone. Google paga un estimado de US$8 mil millones a US$12 mil millones por el privilegio y, como resultado, el Departamento de Justicia dijo que casi la mitad del tráfico de búsqueda de Google en 2019 provino de productos de Apple.

Google ha llenado los primeros puestos de los resultados de búsqueda con publicidad en los últimos años, aumentando su capacidad de beneficiarse de las búsquedas de información de los usuarios.

El segundo trimestre fue el primero de Google sin crecimiento de ingresos en sus dos décadas de historia. La disminución fue aún más preocupante para los inversionistas porque el rival de publicidad digital Facebook Inc. siguió creciendo durante el período. La directora financiera de Alphabet, Ruth Porat, aseguró a los inversionistas en ese momento que las cosas estaban empezando a mejorar a principios del tercer trimestre. Recientemente, Snap Inc. y Pinterest Inc., que también dependen de la publicidad, reportaron buenos resultados.

Los ingresos de la nube aumentaron un 45% a US$3,4 mil millones. Los analistas esperaban ver ganancias en esa categoría debido a una mayor demanda de software de colaboración con más personas trabajando desde casa. Una caída en el gasto de capital ayudó a impulsar los márgenes y las ganancias de Google también. Google informó ganancias por acción de US$16,40, superando las estimaciones de los analistas de US$11,42.