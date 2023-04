GPM recomienda mantener tasa de interés en reunión de este martes

A un día de que se lleve a cabo la reunión de política monetaria del Banco Central, el Grupo de Política Monetaria (GPM), recomendó mantener la tasa en el actual nivel de 11,25%, debido al escenario inflacionario actual, y los vaivenes que han ocurrido a nivel internacional.

“A pesar de la incertidumbre y posibles efectos contractivos del reciente episodio de inestabilidad financiera global, la inflación subyacente no ha mostrado signos de estar cediendo lo suficiente. En la mayoría de los países la inflación general lleva ya varios meses a la baja, empujada por la baja en energía, aunque permanece muy por sobre las metas de inflación. En consecuencia, los bancos centrales han seguido subiendo tasas”, dijo el GPM en un comunicado.

Y agregó que “en Chile pasa algo similar con los precios, sigue a la baja la inflación general, pero el indicador sin volátiles se encuentra bastante plano. La actividad está más dinámica de lo esperado, especialmente en servicios, generando nuevas fuentes de presiones inflacionarias que se compensan, por lo menos en parte, por un mercado laboral con signos de debilidad”.

Por otro lado, se se refirieron al escenario inflacionaria en EEUU y Europa, donde los precios han cedido debido a una baja del costo de la energía. Sin embargo, el precio de los alimentos experimentó un nuevo avance.

“Estas caídas de la inflación general tanto en Estados Unidos como en Europa dan cierta esperanza a los banqueros centrales de que sus políticas monetarias contractivas, están empezando a dar sus frutos. Aun así, tanto la FED como el ECB volvieron a aumentar su tasa de política en la reunión de marzo, reflejando una continua preocupación por la estabilidad de precios”, señaló el GPM.

Asimismo, indicó que “los efectos del colapso financiero, hasta ahora, no han sido catastróficos. La probable contracción del crédito mundial y la mayor volatilidad e incertidumbre de un evento que no podemos dar todavía por superado, le resta algunos puntos al crecimiento global y en particular al de EEUU”.

En cuanto al escenario local, describieron lo ocurrido con la inflación que en febrero llegó a 11,9%, debido a una caída en los precios de la energía. También comentaron el positivo registró del Imacec de enero, lo que mejoró las perspectivas de actividad económica para este 2023, aunque el indicador volvió a caer en febrero.

“Las expectativas de inflación anual a 11 y 23 meses han continuado cayendo, alcanzando en marzo un 4,8 y 3,0%, respectivamente en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Sin embargo, la convergencia al centro del rango meta de la encuesta de operadores financieros se ha detenido en los últimos meses, estancándose en 3,5%”, detalló el GPM.