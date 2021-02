Gremio del turismo considera insuficiente plan de subsidios del gobierno para recuperación del sector

Este lunes el Gobierno presentó un plan de subsidios por $50.000 millones para ir en ayuda del sector turístico, uno de los más golpeados por la pandemia de Covid-19. Si bien desde el sector valoraron la ayuda que otorgará el Estado, también lo consideraron un monto insuficiente para que el turismo pueda iniciar la recuperación.

El presidente de Fedetur, Ricardo Margulis afirmó que “es tan dantesca la crisis de la industria del turismo, que toda ayuda recibida es bienvenida. Por eso valoramos el plan especial de ayuda al sector anunciado hoy por el gobierno. Es algo que Fedetur y los gremios asociados hemos venido solicitando hace tiempo”.

Margulis añadió que “reconociendo el aporte, consideramos que el plan es insuficiente para hacer frente a la magnitud de la crisis que atravesamos. Sobre todo, considerando que este verano, por las restricciones de desplazamiento que existen en distintos destinos turísticos, no será posible iniciar la anhelada recuperación y muchas empresas deberán esperar hasta la próxima temporada alta para iniciar el repunte. Y los recursos comprometidos en este plan no alcanzan para sostenerse por un periodo tan prolongado de tiempo”.

En tanto, el presidente de la comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Tomás Sahli expresó que “valoramos las medidas anunciadas por el ejecutivo que se hacen cargo de la realidad de la industria del turismo, extremadamente golpeada por las restricciones sanitarias, ya que se incentiva la formalización de los microempresarios de la industria y se aumentan los topes de los subsidios”.

Además, Sahli señaló que “esperamos, eso sí, que también se avance en el anuncio de una campaña de promoción internacional que muestre a Chile como un destino de Turismo seguro relevando los rápidos avances en vacunación por parte de nuestro país, lo cual, sumado a que es uno de los mejores destinos de turismo aventura y de naturaleza, lo hacen aún más seguro para los turistas. Este es el mejor apoyo que necesita esta industria para volver a levantarse y poder mostrar nuevamente sus maravillas.

Desde Fedetur también destacaron que han solicitado otras medidas como la postergación del pago de patentes y contribuciones, las que no han sido acogidas por el Ejecutivo. “Esto es muy complejo, porque muchas empresas del rubro no tienen ingresos y le deben seguir pagando al Estado esos compromisos. De hecho, hasta ultimo minuto estuvimos esperando, a fines de enero, una solución para el tema de las patentes que se debían pagar como tope el 31 de ese mes, y no recibimos respuesta”, explicó el presidente del gremio.