Hacienda coloca bonos vinculados a sostenibilidad por US$ 2.250 millones que incluyen compromisos en equidad de género

El Ministerio de Hacienda informó que finalizó este martes una nueva colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB) en los mercados internacionales por US$ 2.250 millones. Se incluyó por primera vez un indicador asociado a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, siendo el primer país del mundo en incluir compromisos asociados a dichas materias.

Mediante un comunicado, Hacienda sostuvo que la operación realizada en EE.UU. tuvo una alta demanda, alcanzando los US$ 14.400 millones en su punto máximo, 6,4 veces el monto colocado, diversificado no solo por tipo de inversionista sino también por geografía.

En el marco de su visita a Nueva York para la primera jornada del Chile Day, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó los resultados de la operación, señalando que “la emisión de estos nuevos bonos SLB demuestra nuestro firme compromiso de avanzar con acciones concretas para el desarrollo sostenible de nuestro país. Además, la inclusión de indicadores de igualdad de género sitúa a nuestro país como pionero en la materia”.

La demanda por el bono estuvo conformada por más de 250 cuentas de inversionistas de Europa, Asia y todo el continente americano. El spread final equivale a una concesión de esta emisión de -7 pb, para ambos plazos, lo que reafirma el éxito de la transacción y el interés sobresaliente de los inversionistas ESG. Así, el rendimiento fue de 4,998% para el bono a 12 años (2036), y 5,335% para el bono a 30 años (2054).

Considerando la operación de este martes, Chile ha emitido el equivalente a aproximadamente US$ 39 mil millones en bonos temáticos desde 2019, de los cuales US$ 20,6 mil millones son bonos sociales, US$ 7,3 mil millones son bonos verdes, US$ 6,7 mil millones son bonos sustentables y US$ 4,25 mil millones son SLB. Con la emisión reciente, los bonos temáticos representan alrededor del 30% del stock de la deuda pública, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Foto : Andres Perez

A su vez, en los próximos días, Chile tiene la intención de formalizar una oferta de intercambiar los bonos con vencimientos en 2025, 2026, 2028 y 2031, que no son ESG, por alguno de los bonos SLB que se han emitido el día de hoy.

Esta emisión es la primera etapa del plan que busca completar el monto total de emisiones de moneda extranjera para 2023, equivalente a US$ 3.000 millones.

Para esta emisión también se incluyeron dos objetivos climáticos, en línea con el Acuerdo de París suscrito por Chile, consistentes en una emisión máxima de 95 toneladas métricas de CO2 equivalente (MtCO2e) en 2030. Esto sumado a un presupuesto de carbono entre 2020-2030 no mayor a 1.100 toneladas métricas de CO2 equivalente (MtCO2e).

La Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda contó con la asesoría de los bancos colocadores Crédite Agricole, Scotiabank, Santander y Société Générale, así como de los estudios legales Linklaters en Estados Unidos y Morales y Besa en Chile.