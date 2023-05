Hacienda coloca bono social por cerca de US$ 2.200 millones con histórica demanda extranjera

El Ministerio de Hacienda informó que este martes finalizó la colocación de un bono social en pesos (con vencimiento en abril de 2033) por un total de $1.751.200 millones, equivalente a aproximadamente US$ 2.200 millones. La operación recibió una demanda total, proveniente de 78 cuentas de inversionistas, por un monto equivalente a US$ 6.650 millones en su máximo, es decir, tres veces el monto adjudicado.

La operación se realizó mediante la modalidad de construcción de libro (book-building) con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales.

El precio inicial de referencia (IPT, por sus siglas en inglés) con el cual se inició a la operación fue de un rango o “área” de 6,125%. Luego, producto del alto interés concitado, la tasa final de adjudicación fue de 5,80%, equivalente a una baja o compresión de 32,5 puntos base respecto de la cifra inicial y una concesión de 25 puntos base en relación con el valor estimado en el mercado secundario.

Además, dijo la cartera, la adjudicación a los inversionistas extranjeros tuvo un resultado histórico para las emisiones soberanas en pesos de Chile, con un 57% del monto total emitido, sobre el récord de 48% obtenido en la transacción similar realizada en 2020.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “esta emisión es una muestra más del interés que existe por invertir en instrumentos en moneda local, lo cual refleja los sólidos fundamentos de la economía chilena. Refuerza además la confianza de los actores en el mercado nacional, en un entorno macroeconómico que se fortalece y que compromete un manejo prudente de las cuentas fiscales”. El ministro agregó que esta emisión se inserta en el plan de colocación de bonos en moneda local de Tesorería para 2023, por un monto equivalente a US$ 12.000 millones.

Además, el bono emitido este tiene características sociales, lo cual incluye el financiamiento de proyectos sociales, de acuerdo con lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2020.

Considerando esta nueva emisión, Chile mantiene un monto de deuda ESG por un total de US$ 37.006 millones, lo que representa un 30% del stock de deuda del gobierno central. De los cuales US$ 7.324 millones corresponden a instrumentos verdes, US$ 20.905 millones a instrumentos sociales, US$ 6.777 millones a instrumentos sostenibles, y US$ 2.000 millones a instrumentos vinculados a la sostenibilidad (SLB por sus siglas en inglés).

De acuerdo a la cartera, los bancos coordinadores de la operación fueron Bank of America (BofA), Citigroup, Banco Itaú y JP Morgan; y además se contó con la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y, a nivel local, del estudio Morales & Besa.