Hacienda para en seco a No+TAG: “Yo me niego a pensar o a reivindicar que eso es parte de una agenda social”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no escondió su molestia con el movimiento “No+TAG” tras protagonizar una de las primeras movilizaciones de marzo y señaló que sus demandas no son prioritarias ni están en la agenda social.

“Uno de los problemas que tenemos es que hoy todo parece ser prioridad, No+TAG es un ejemplo. Yo me niego a pensar o a reivindicar que eso es parte de una agenda social. Me van a perdonar, pero por lo pronto la gente que pide no más TAG es porque tiene automóvil y el porcentaje que tiene automóvil, si bien ha crecido, y es una buena noticia, lo hace acotado, con una situación especial y favorable respecto a la población”, dijo Briones en entrevista con Tele13 radio.

El secretario de Estado apuntó que hoy la agenda social tiene otras prioridades y que están muy lejos de las demandas que pide la agrupación No+TAG. “Tenemos identificada cuáles son las primeras prioridades de la ciudadanía. Están las pensiones en primer lugar, salud en segundo lugar y en tercer lugar la educación”.

“Yo no veo por qué una persona que tiene automóvil tendría que no pagar por utilizar una autovía o autopista que una empresa construyó y tiene que financiar esa construcción” , sostuvo.

Desde Hacienda señalaron que el Estado no puede gastar recursos en financiar las demandas de No+TAG, ya que no son prioritarias y se dejarían de gastar dineros en áreas que son más urgentes para las personas.

“Aquí estamos afrontando prioridades que son de primer orden como las pensiones”, sentenció el ministro de Hacienda.

Sin embargo, el ministro apuntó que esto no quita que se pueda realizar un debate sobre los tipos de contratos y cobros que realizan las concesionarias, entre otros temas relacionados. Pero esto en un carril paralelo a la agenda social, dijo Briones.