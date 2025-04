Hacienda presenta este miércoles el Informe de Finanzas Públicas y nuevo plan de ajuste del gasto fiscal

El miércoles a las 10:30 horas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentarán antes las Comisión de Hacienda del Senado y la Cámara el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre. Pero junto revisar las cifras del cierre del 2024, y ajustar las proyecciones para este 2025, se espera que se muestre la fórmula en que el Ejecutivo piensa retomar la convergencia hacia balance fiscal estructural, que para este año es de -1,1% del PIB.

Dado este escenario, está la expectativa de que el gobierno muestre algún espacio de ajuste en el gasto, que se acerque a lo que planteó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de US$1.500 millones. Sin embargo, el ministro Marcel en distintas declaraciones ha enfatizado que lo que se hará ese día es mostrar una ruta para lograr acercarse a la meta fijada en el decreto, pero no ha subscrito un recorte de la magnitud que dice el CFA.

También en esta sesión Hacienda deberá presentar el informe que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estará centrado en la metodología para calcular los Ingresos Tributarios: del IVA y de Primera Categoría.

Santiago, 24 de marzo 2025 Comisión de Hacienda verá el IPOM. Karin Pozo/Senado KARIN POZO/SENADO

En medio de este contexto de estrechez fiscal y de mejoras en el gasto público, la Dirección de Presupuestos (Dipres) analizó el comportamiento del gasto en las compras públicas realizadas por instituciones del Gobierno Central a través de la plataforma de Mercado Público. Este consideró 12 convenios marco vigentes de productos altamente estandarizados durante los años 2022 y 2023.

De acuerdo a la Dipres, los 12 convenios marco seleccionados fueron: DataCenter y servicios asociados; hardware, licencias de software y recursos educativos digitales; productos de ferretería y servicios complementarios; artículos de aseo e higiene; adquisición de mobiliario general; alimentos; artículos de Escritorio y Papelería; licencia de software de ofimática y servicios de instalación y migración; convenio marco para la adquisición de laptop, desktop y all in one; convenio marco de gas licuado de petróleo; convenio marco para la adquisición de laptop, desktop y all in one (versión 3.0); convenio marco de artículos de aseo e higiene.

Según explican, para llevar a cabo el estudio se analizó la situación de 172 servicios públicos y las compras que realizaron utilizando los 12 convenios marco entre 2022 y 2023. El análisis no levantó alertas respecto de las compras realizadas por 144 reparticiones, que en su mayoría optaron por el bien que ofrecía el precio de menor valor.

Sin embargo, también se identificó un sobregasto –entendido como la diferencia entre lo que efectivamente se pagó y el menor precio disponible para el mismo bien o servicio- equivalente a $10.615 millones en el período. Esto representa el 3,6% del total del gasto efectuado en 2022 y 2023 por los 12 convenios marco analizados por instituciones del Gobierno Central. Estos 28 servicios equivalen a un 16,3% de la muestra y concentran el 91,2% del sobregasto.