Javiera Martínez tras solicitud de renuncia de Chile Vamos: “Toda mi cabeza hoy día está en función de sacar adelante el proyecto de Presupuesto”

Luego que este miércoles a través de una carta enviada al Presidente Gabriel Boric, parlamentarios de Chile Vamos pidieran la salida de la directora de la Dipres, Javiera Martínez (RD), tras la posible citación a declarar por parte de la Fiscalía de Antofagasta en el marco de la investigación por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado, la funcionaria señaló que no ha sido citada y dijo que está enfocada en la tramitación de la Ley de Presupuesto.

“No he recibido ni yo, ni mi abogado representante ninguna citación bajo ninguna condición”, dijo la jefa de la Dirección de Prespuesto (Dipres) tras participar de la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto de ley de “Regiones Más Fuertes”.

Consultada respecto de qué le parecería si fuera citada por la Fiscalía sostuvo que “no me gusta referirme a cosas que no han sucedido y acá quiero ser súper súper clara, no he recibido ninguna citación de la Fiscalía. en ninguna condición y hoy día acá lo más importante es seguir discutiendo los proyectos”.

Tramitación de Ley de Presupuesto

En su carta los jefes de las bancadas de diputados de Chile Vamos señalaron que la continuidad Martínez en su cargo “parece un escollo insalvable con miras a la tramitación del Presupuesto para el año 2024 en un marco de confianzas, cuestión por la cual reiteramos la conveniencia de removerla de su cargo o al menos de eximirla de la discusión presupuestaria”.

Al respecto la directora de la Dipres indicó que “quiero quedarme con el ambiente que tuvimos ahora en la Comisión de Hacienda, que también lo hemos visto en la Comision Mixta de Presupuesto la semana pasada, nosotros ahora en la Comisión de Hacienda tuvimos más o menos 12 reuniones de trabajo de manera transversal para ir avanzando en el proyecto de Regiones Más Fuertes y ese, es al final el ánimo constructivo con el que yo me prefiero quedar”.

Martínez enfatizó que “acá se están discutiendo temas importantes, la Ley de Presupuesto es un desafío importante que se viene, que viene con muchos cambios, con más de mil cambios como lo hemos explicado, entonces toda mi cabeza hoy día está en función de sacar adelante el proyecto de Presupuesto y eso es lo más relevante”.

Sobre si podría ser un obstáculo en la tramitación de la iniciativa dijo que “la Ley de Presupuesto es quizás la Ley más importante y, de nuevo, yo creo que me quedo con el trabajo fructífero que siempre hemos tenido con la Comisión Mixta, acá hay mil cambios que se hicieron para esta Ley de Presupuesto en el artículado, en las glosas, aquí tuvimos una sesión especial de más de dos horas la semana pasada al respecto, he seguido contestando distintas preguntas que han salido y entonces toda la disposición y todo el enfoque y todo el esfuerzo está en eso”.

Ante los cuestionamientos de partidos de oposición Martínez ha recibido previamente el apoyo tanto del Presidente Boric, como del ministro de Hacienda, Mario Marcel, cartera de la cual depende la Dipres.