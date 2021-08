Jeff Bezos y Bill Gates retroceden en ranking de millonarios, y una mujer se ubica entre las 10 mayores fortunas

¿Qué puede tener en común un empresario detrás de una compañía líder en cosméticos y productos de lujo vinculados a la industria de la moda, otro a cargo del manejo de un gigante tecnológico capaz de llevar al ser humano al espacio, y el dueño de una de las plataformas digitales más relevantes de los últimos años? Fácil, conforman la lista de las 10 personas más ricas del mundo. Un ranking liderado en un 90% por hombres, y que, según la revista Forbes, durante los últimos días ha reportado el retroceso de los controladores de Amazon y Microsoft de los principales escaños.

Y es que actualmente, pese a los problemas económicos que ha significado la pandemia para gran parte del mundo, hay quienes han visto una oportunidad de crecimiento respecto de sus ganancias.

Actualmente, el listado está encabezado por el empresario Bernard Arnault de 72 años, propietario del conglomerado Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) -dueño de 76 marcas, entre las cuales destacan Givenchy, Donna Karan y Dior- con una fortuna avaluada en US$ 198.400 millones. Un puesto que le fue concedido el 30 de julio tras destronar a Jeff Bezos por una cifra cercana a los US$ 500 millones.

En segundo lugar se encuentra el dueño de Amazon, cuyo patrimonio hasta hace casi un año figuraba como el más alto de todo el mundo con una fortuna similar al PIB de Nueva Zelandia. Sin embargo, el empresario Elon Musk le arrebató ese logro a principios de 2021 y tras recuperar su puesto en abril de este año, a fines del mes pasado Bezos nuevamente cayó al puesto número dos tras reportar pérdidas por cerca de US$ 14 millones, donde actualmente se mantiene con una fortuna de US$ 191.900 millones.

Por otro lado, uno de los empresarios que se ha mantenido en el mismo puesto que ocupaba hace casi un año pese a las fluctuaciones de los últimos meses es el dueño de Tesla, Elon Musk, con el tercer lugar entre los más ricos del mundo. Pues, si bien en enero de 2021 el excéntrico millonario de 50 años alcanzó el primer puesto con un patrimonio avaluado en US$189.700 millones, en abril de este año cayó al segundo puesto, y hoy se ubica por debajo de dos magnates de la moda y la tecnología.

Y si de tecnológicas se trata, Mark Zuckerberg de 37 años, es otro de los hombres que ha sabido incrementar su fortuna a costa de la red social Facebook. Este martes Forbes reveló que el dueño de una de las redes sociales más relevantes y con la mayor cantidad de usuarios en el mundo, subió un puesto en el ranking y logró destronar a Bill Gates del cuarto puesto con un patrimonio de US$ 129.800 millones.

De esta manera, el quinto lugar es actualmente ocupado por el creador de Microsoft, Bill Gates de 65 años, quien figura con una suma por US$ 129.600 millones tras la transferencia realizada a su ex esposa, Melinda French Gates, por US$ 5.600 millones después de haber finalizado el proceso de divorcio durante la semana pasada, según señaló la revista de negocios.

En sexto lugar aparece Larry Page, cofundador de Alphabet, la empresa matriz de Google, con una fortuna de US$ 117.100 millones, y le sigue Larry Ellison, presidente y cofundador del software Oracle para la gestión de bases de datos con US$ 116.600 millones gracias al 35% de participación accionaria en la empresa.

Sergey Brins, cofundador de Alphabet junto a Page, ocupa el octavo lugar del listado con US$ 113.300 millones, mientras que el penúltimo puesto es ocupado por uno de los inversionistas más exitosos, Warren Buffett, quien dirige Berkshire Hathaway y cuenta con un patrimonio de US$ 104.800 millones.

Pero las mujeres no se quedan atrás, y pese a que se ubica en el último lugar dentro de los diez más ricos, Francoise Bettencourt, nieta del fundador de la marca líder de cosméticos L’Oreal, figura como la mujer con mayor fortuna del mundo con el 33% de las acciones de la compañía, con unos US$ 92 mil millones.