Sorpresa en Argentina: chileno José Luis Daza asumirá como secretario de Economía de Javier Milei

Este viernes se anunció que el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina, Joaquín Cottani, dejará su cargo a finales de junio, para volver a Nueva York, donde reside su familia. En su reemplazo, asumirá el economista chileno José Luis Daza.

Dicho medio aseguró que Daza, al igual que Cottani, “también vive afuera y está arreglando sus temas personales”, antes de que la decisión se haga oficial. Asumir el cargo significará para Daza renunciar a su puesto en el directorio de Moneda S.A. AGF, que mantiene desde el 2020.

Daza, nacido en Buenos Aires en 1958, ha vivido en varios países. Sin embargo, siempre ha estado cercano a Argentina.

El domingo pasado Pulso informó que en al menos dos ocasiones en el último mes había asistido al Palacio de Hacienda, específicamente al Ministerio de Economía.

Si bien no conoce al Presidente Javier Milei en persona, tanto en Chile como en Argentina las versiones apuntan a que Daza ha estado colaborando silenciosamente con el equipo económico argentino durante los últimos meses y no descartaban que ese vínculo, que hasta ahora había sido informal, pudiera ir a más.

De hecho, en las semanas recientes diversos medios y analistas trasandinos ya se habían referido a un eventual arribo -ya en términos más formales- del economista chileno al equipo liderado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo que finalmente ocurrió.

Daza mantiene un estrecho vínculo con el jefe de la cartera, con quién se conoció en la década de los ‘90, trabajando en JP Morgan. Siguieron profundizando en su vínculo en Deutsche Bank. Hoy son amigos personales.

Pero el vínculo de Daza con Argentina no se remite sólo a su relación con Caputo y a los lazos de su trayectoria profesional. Luego de pasar sus primeros tres años de vida en Buenos Aires y, tras volver dos años a Chile, su familia se trasladó a Uruguay (1965 a 1974). Esa época, en plena etapa escolar, fue también de un intenso intercambio con Argentina. Además, en EE.UU., donde vive, y en Buenos Aires, Daza ha forjado un grupo de amigos argentinos.

Este viernes, en una entrevista con DF, Daza afirmó sobre el gobierno de Javier Milei que “los seis meses de gestión de Milei en Argentina son simplemente extraordinarios en los logros, dada la herencia que recibió, una bomba de tiempo, y era muy probable que terminaran en una hiperinflación”.

Además, indicó que “lo que tienen por delante todavía también es importante. Tienen que consolidar lo que los economistas llamamos un ancla monetaria y para eso necesitan seguir avanzando y anunciar nuevas medidas. Entre ellas, cómo progresar hacer un sistema bimonetario”.

La difusión de la noticia se produjo cuando Daza estaba ad portas de iniciar su viaje de regreso a Nueva York, después de haber venido a Chile por el seminario de Moneda Patria Investments de esta semana.

José Luis Daza asumirá como secretario de Economía de Javier Milei

En ese evento, el economista indicó que “las oportunidades de América Latina han existido siempre. Podemos o no podemos aprovechar. Mi modelo favorito, el que siempre pongo es Singapur. En 1960 Singapur tenía un ingreso per cápita que era menos de la mitad de Argentina. Miren lo que pasó con Singapur y Argentina. Hoy tiene un ingreso que es un octavo del de Singapur. Son abiertos al comercio, a la inversión, gobiernos pequeños, impuestos bajos. Cuando vemos los modelos a quiénes nos queremos parecer yo les digo: ‘Miren a Singapur, no miremos a Francia, no miremos a Europa’”.

Esta misma semana, tras la aprobación en el Senado argentino de la llamada Ley Bases impulsada por Milei, Daza comentó en X que “Argentina tiene futuro. La audacia, valentía, inconformismo con la decadencia y corrupción que ha demostrado Milei debe ser ejemplo para políticos en el mundo. Recién empieza”.