José Ramón Valente llama a generar más competencia en el mercado de capitales en la reforma que prepara Hacienda

El exministro de Economía, José Ramón Valente, abordó durante esta jornada la reforma al mercado de capitales, el próximo paso en la agenda de Hacienda tras la tramitación de la megarreforma.

Valente calificó la estrategia como “bien alineada con los objetivos del ministro Quiroz”, valorando la continuidad tras la aprobación de la megarreforma.

“El encadenamiento de reformas hace que se traspase información a la sociedad de que aquí esto va en serio y de que en realidad estamos en un cambio de rumbo. Que aquí no hicimos una finta solamente y no nos quedamos con un pequeño cambio, sino que aquí de verdad hay un cambio de estrategia”, dijo.

Consultado en Radio Duna sobre cuál debería ser el corazón de la reforma al mercado de capitales, Valente aseguró que “lo más relevante es ver qué normas están impidiendo que haya suficiente competencia en el mercado local para que los niveles de intermediación sean de buena calidad, seguros, pero de bajo costo”.

En ese sentido, el economista resaltó lo difícil que es para extranjeros operar en Chile, lo que termina en que el mercado quede en manos de operadores locales reduciendo la competencia.

“Por eso es que cuando hablábamos nosotros hace muchos años atrás de abrir la economía al comercio internacional, ¿quién se opuso a eso? Obviamente se opusieron las empresas locales. Abramos para que venga mucha competencia, porque lo que queremos es que este proceso de intermediación, traspaso desde ahorros a inversión, sea al costo más bajo posible", explicó.

12 Noviembre 2025 José Ramón Valente Economista y ex Ministro de Economía y Comercio de Chile Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Seguridad

Una de las críticas a la desregulación de operadores de inversión extranjera es que facilite el lavado de dinero. Sin embargo, Valente defendió la posibilidad de que una modernización del sistema conviva con un nivel de regulación necesario para garantizar la seguridad.

“Se puede y nos han mostrado muchos países y muchas experiencias que se pueden hacer ambas cosas. Se puede perfectamente tener un mercado de capitales moderno con mucho acceso, que vengan del resto del mundo a prestarnos plata y vengan tranquilamente para que bajen las tasas de interés en Chile para que tenga más acceso y a la vez, que sea seguro”, afirmó.

Adicionalmente, Valente mencionó que organizaciones criminales como el Tren de Aragua se ven especialmente beneficiadas por la informalidad del mercado.