Juan Andrés Fontaine respalda idea central de la propuesta económica del Colegio Médico

El exministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, habló de todo en la primera conversación de un ciclo organizado por La Tercera. Ayuda a Latam, impuestos, Constitución y la propuesta del Colegio Médico fueron parte de los temas abordados en este frente a frente de economistas. En la actividad “Conversaciones LT: Los desafíos económicos post pandemia”, Fontaine fue entrevistado por el economista, Sebastián Edwards.

Caso de Latam

El economista dijo que la ayuda a grandes empresas hay que verlas caso a caso: “En el caso de Latam, es una empresa que tiene operaciones en distintos países, que tiene accionistas de distintos orígenes. A mí me parece razonable que esas empresas entren en un proceso, como al que ha entrado Latam, que implica una opción para tener crédito preferente que les permita salir adelante, dejando espacio para que esos créditos preferentes los pongan los mismos accionistas o se abran a un levantamiento de capital, y que el Estado tome una posición más bien pasiva y solo intervenga si se ve amenazada la subsistencia de la empresa. Ahí me parece que es necesario algún tipo de interacción como por mediante créditos convertibles en acciones o cosas así”.

Propuesta económica del Colegio Médico

Sobre la propuesta económica del Colegio Médico, donde Edwards fue uno de los que participó en su elaboración, Fontaine dijo valorar la medida y que los resquemores que se podrían creer de este documento se basan en la relación que ha tenido el gremio con el Ejecutivo por su actuar en medio de la crisis sanitaria. “A mí me parece una propuesta que está muy bien orientada y cuyo concepto yo comparto. El concepto central de ahí es plantear una buena noticia, que Chile tiene recursos para enfrentar una eventual prolongación de la cuarentena o un periodo más complejo de la pandemia”.

Además, el exsecretario de Estado destaca que el documento enmarque sus medidas en recursos que tienen un límite claro y que este gasto público solo significa un esfuerzo fiscal durante el tiempo que dure la pandemia y no se extienda más allá de esta situación.

En esa línea, Fontaine valora que la estrategia del Colegio Médico se base en tener aprobado un “paraguas” de recursos que puedan ser usadas de forma flexibile y durante un tiempo determinado, a diferencia del gobierno que va aprobando las medidas “por goteo”. “Eso tiene una dificultad política de negociación en el parlamento que se ahorra con la propuesta que hacen ustedes, pero tiene el problema que se puede interpretar como que el Ejecutivo se va a gastar rápidamente esos US$12 mil millones”.

Nueva Constitución

Fontaine si bien dice que no se opone a que existan cambios a la Constitución, plantea que no sería la respuesta a las demandas que se consignaron tras el estallido social y ve con preocupación los efectos negativos que pueda tener el tono de la discusión en el futuro de la economía tras superar la crisis sanitaria.

“Nos agrega riesgos muy importantes que tiene que ver con la posibilidad de que el proceso constitucional vuelva la violencia por un lado o el constitucionalismo popular, vuelva la idea de que a través de cambios constitucionales va a atender las carencias y las demandas que se expresaron en el estallido social. Yo creo que ninguna de esas exigencias exigía un cambio constitucional para ser resueltas y creo que esta discusión constitucional nos distrae de ello”, comenta.

El exministro también proyectó que “si vuelve la violencia, que hay síntomas que ya está volviendo pese a la pandemia, o si entramos a un populismo constitucional, creo que no vamos a tener una salida económica en V o en U, vamos a tener una W o una L”.

Más impuestos a personas

Para Fontaine, quien desde diciembre se encuentra en su casa en la playa realizando labores de consejero a entidades relacionada al mundo financiero, cree que en Chile el debate de la igualdad será reemplazado por el de la pobreza. Ante este escenario, el economista cree que se debe ir avanzado de forma paulatinamente en el alza de impuestos a las personas para tener políticas de protección social más robustas.

“La seguridad social va a tomar fuerza. Se va a tener que pensar en complementar nuestra economía de mercado con un sistema de provisiones con seguridades a las personas y familias de sectores vulnerables y de clase media, al estilo del programa del presidente Sebastián Piñera “Clase media protegida”, quizás con más énfasis”, explicó.

El economista plantea que “es inevitable pensar en una reestructuración tributaria que implique avanzar paulatinamente más alto a la renta de las personas, como ocurre en Europa o en EEUU. En Chile, el 80% no paga el impuesto a la renta y el 20% paga tasas medias de impuesto, no demasiado altas, e incluso más bien baja en algunos tramos. Pero no se hace de la noche a la mañana, tiene que ser muy paulatinamente. Yo creo que el trato que tiene que ofrecerle de aquí en adelante a las personas es que yo les prometo más seguridades, pero usted pague más impuestos. Ese es el camino”.

Fontaine también hizo un llamado a tener programa especial en ayuda del sector del turismo, ya que a su juicio este será la última área de la economía en recuperarse.